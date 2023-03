Súlyos árat fizetett a Szombathelyi Haladás a Tiszakécske (3-1) elleni győzelemért. A vasiak egyik legjobb formában lévő támadó középpályása,a nyáron érkezett Derekas Zoltán az alföldiek ellen súlyos sérülést, elülső keresztszalag-szakadást szenvedett. Az biztos, hogy tavasszal nem játszhat, de nagy valószínűséggel az idei naptári évben sem léphet pályára a 24 éves játékos. Derekas a Haliban a 2022/23-as bajnoki szezonban 22 alkalommal volt kezdő, négyszer csere, négy gólt szerzett – legutóbb a Siófok ellen talált be.

- A Tiszakécske ellen a második félidőben szerelni próbáltam, beléptem az ellenfél játékosa elé, de megbicsaklott a jobb térdem – mondta Derekas. – Éreztem, hogy valami nem stimmel, de mivel nem nagyon fájt, így folytattam a játékot. Ám amikor futottam éreztem, hogy egyszerűen „mozog” a térdem – ezért cserét kértem. Hétfőn MR-vizsgálaton volt, majd kedden a fővárosban Tállai doktor úr is megvizsgált, megnézte a felvételt és kiderült: a jobb térdemben elszakadt az elülső keresztszalagom. A teljes felépülés időtartama egyénenként változó, 6-12 hónap, úgyhogy átlagban 9 hónap – ennyivel kalkulálhatok. Most elkezdem a pre-rehabilitációt, azaz az április 5-i műtétre felkészítem, tovább erősítem a lábamat, hogy utána ne a nulláról kelljen kezdenem. Soha nem volt még komoly sérülésem, sőt, egyáltalán nem vagyok sérülékeny játékos. Egy sérülés sosem jön jókor, nekem most meg pláne nem, hiszen jó formában voltam, a csapat is kezd visszatérni a helyes útra. De ez van, ezt kell elfogadni, próbálom a dolog jó oldalát nézni, hogy a felépülésem alatt lesz időm olyan dolgokra is, amelyekre eddig nem volt. Nem akarom elsietni a visszatérést, csak teljesen egészségesen lépek majd pályára - a pályafutásom a tét.