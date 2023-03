A Cebe Olivér támogatásával tető alá hozott erőpróbán közel 120 bokszoló vett részt. A vasi színeket a Skorpió BC mellett a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület és a társrendező UNITA Őrségi Box Club bunyósai képviselték. De érkeztek sportolók például Győrből, Sopronból, Pápáról, Zalaegerszegről és még Ausztriából is – nemzetközi színezetet adva így az erőpróbának. Minden korosztályban, az összes súlycsoportban hirdettek versenyt, természetesen nők is kötelek közé léptek. Egy ring volt felállítva, a főbb mérkőzéseket a kötelek között rendezték, de több összecsapás is zajlott párhuzamosan a terem különböző szegleteiben. A gála kiváló lehetőség volt rutinszerzésre, illetve a versenyszerűen bokszolók felmérhették, hogy hol tartanak a felkészülésben.

– Nagyon jól sikerült a gála, zömében felkészült, motivált bunyósok csaptak össze, mindenki hasznos tapasztalatokkal gazdagodott – összegzett Varga Roland, a Skorpió BC vezetőedzője, az egyik főszervező. – Több igazán kiváló teljesítményt láttunk, de ha ki kell emelnem valakit, akkor talán a mi versenyzőnket, a juniorkorú Horváth Ádámot említeném, illetve a kőszegiek felnőtt ökölvívóját, Jankó Krisztiánt – mindketten kirobbanó formában bokszoltak, igen jó erőben vannak. A gálát felhasználtuk továbbá csapatépítésre, a sportágunk népszerűsítésére is – minden szempontból elégedett vagyok, több ilyen rendezvényre lenne szükség!