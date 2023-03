Három vasi siker

Oroszlányi SZE–Csákánydoroszlói TE 2:6 (3204-3265). Oroszlány.

Csákánydoroszló: Horváth R. 563, Márton Sz. 576, Déri 518, Schvarz 536, Sütő 526, Vilics 546. Játékos-edző: Sütő Zsolt.

Jól kezdett a csákányi csapat: Márton és Horváth is 4-0-ra nyert, 101 fa előnyt szerezve 2-0 lett az állás. A középső sorban Schvarcz Levente szerzett pontot, a faelőny csak hat fával csökkent. A harmadik sorban jól kezdett a hazai páros, de nem sikerült megközelíteni a vendégeket és amikor Sütő három szettponttal a győzelmet is kiharcolta eldőlt a mérkőzés, így 61 fa előnnyel, 6:2-re nyerte a mérkőzést a csákányi csapat.

Ifjúsági: 0:4 (974-986). Murai 458, Márton G. 528.

TOPIDO Nagymizdó–Bábolna 2:6 (3304-3318). VAOSZ-csarnok.

Nagymizdó: Bagi I. 587, Németh N. 503, Polgár 530, Gergó 529, Simon 579, Nagy J. 576. Játékos-edző: Polgár Károly.

Nem indult jól a mérkőzés, a kezdő sorban Németh rossz formát mutatott, Bagi pedig hiába ért el szép eredményt, ellenfele 600 feletti fája ellen nem volt esélye pontot szerezni. A középső sorban Polgár és Gergó sem ért el jó eredményt, de utóbbi megszerezte a csapatpontot. Nehéz, de nem lehetetlen feladat állt a befejező játékosok előtt, 24 fát kellett behozni a hazaiaknak. A Simon, Nagy páros jó játékot mutatott be, ledolgozták a hátrányt, azonban az utolsó gurításokban a vendégek visszaszerezték előnyüket, így a szerencsével is hadilábon álló Nagymizdó vereséget szenvedett.

Ifjúsági: 0,5:3,5 (962-1033). Kelemen 469, Sevecsek 493.

Soproni Sörgurítók–Sárvári Kinizsi 2:6 (3030-3075). Sopron.

Sárvár: Bejczi 496, Rozmán 539, Csirkovits 506, Németh A. 475, Gombos B. 514, Farkas 545. Játékos-edző: Farkas Imre.

Bár az első sorban Bejczi az utolsó szettben alul maradt és összességében kevesebb fát ütött, így is 2,5 -1,5 arányban hozta a csapatpontot. Rozmán magabiztosan, nagy faelőnyt kidolgozva nyert. A második sorban a pálya „kitett magáért”, a négy játékos által elért fa még az NB II-ben sem nevezhető jónak. Csirkovits szoros párharcban hozta a pontot, Németh ellenfelével együtt küzdött az elemekkel és kikapott. A befejező sort 44 fa előnnyel kezdték a vasiak, a fa megtartásával már biztos volt a győzelmük. Gombos kikapott és a csapatfa is elment, Farkas a másik pályán hozta a kötelező pontot és visszahozta a csapatfát is.

Ifjúsági: 0:4 (959-1065) Banai 520, Varga Gy. 458.

Pápai Vasas–Balogunyom TK 6:2 (3426-3394). Pápa, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Balogunyom: Virág 555, Józsa 570, Horváth M. 619, Svajda Z. 575, Biró B. 544, Doma 531. Edző: Svajda Győző.

Az első sorban Virág és Józsa kiélezett mérkőzésen az utolsó dobásokban szenvedett vereséget: 2:0-ra és 41 fával vezettek a pápaiak. A középső sorban Svajda jó játékkal kapott ki a hazaiak legjobbjától. Horváth a mérkőzés legjobb eredményét elérve (619 fa) biztosan győzte le ellenfelét, 3:1-re és hét fával vezettek a hazaiak. A befejező sorban Birónak gyengébb játékkal is sikerült nyernie, Doma viszont nem tudta legyőzni ellenfelét. Mindkét csapat nagyon jól játszott, a kritikus szituációkból a hazai csapat került ki jobban, így megérdemelten szerezte meg a győzelmet.

Ifjúsági: 1:3 (1000-1090). Tóth L. 569, Völgyi 521.

Nagykanizsa–Halogy SE-Boldizsár Trans 2:6 (3304-3318). Nagykanizsa.

Halogy: Gerencsér 550, Németh L. 580, Tuboly 541, Rejtli K. 588, Rejtli L. 535, Horváth A. 531. Játékos-edző: Németh László.

Az első sorban Németh László győzött, a másik pont azonban a Nagykanizsáé lett – 39 fával vezettek ekkor a hazaiak. A második halogyi páros, Tuboly és Rejtli Kornél is nyerni tudott, így ekkor már 3:1-re és 27 fával a vendégek vezettek. A befejező sorban Horváth nyert, így a Halogy 6:2-re győzött.

Ifjúsági: 4:0 (1052-941). Kónya 493, Simon B. 448.