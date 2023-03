A Sárvári Shotokan Karate Egyesület, a sárvári önkormányzat támogatásával az idén már a 21. alkalommal bonyolítja le a rangos erőpróbát – amely a Magyar JKA Karate Szövetség válogatottjának egyik fontos felkészülési állomása. De a népszerű viadal minden résztvevő számára remek felkészülési lehetőség, hiszen rendre minőségi színvonal, komoly létszáma jellemzi a Sárvár Kupát – ez minden bizonnyal idén is így lesz. Az utánpótlás kategóriákban a kezdő sportolók versenyrutinra tehetnek szert. Míg a magasabb korcsoportokban lehetőség nyílik a felnevezésekre is – így a felkészültebbek a következő korosztályban, erősebb riválisok ellen is próbára tehetik tudásukat, felkészültségüket.

A hagyományoknak megfelelően a Vas vármegyei klubok mellett az ország minden részéből érkeztek nevezések, egyéni formagyakorlat és küzdelem kategóriában. A verseny nyílt, tehát bármilyen karate stílus művelői részt vehetnek rajta, amennyiben a sportolók elfogadják az alkalmazott Ippon Shobu (egy döntő találatig) szabályrendszert. Ami egyben életszerű, súlycsoportos bontás nélküli küzdelmeket jelent.

Az országos erőpróba a házigazda Sárvári Shotokan Karate Egyesület edzéseinek otthont adó Sárvár Arénában lesz megrendezve – 10 órakor ünnepélyes megnyitó vezeti fel a programot. A mérkőzések három küzdőtéren zajlanak majd, több kategóriában, több korosztályban (gyerek, ifjúsági, kadet, junior, felnőtt), nemenkénti bontásban. A szervezők várják a sportág kedvelőit.