Szombathely amatőr tekeválogatottját nem kisebb együttes, mint a női Szuperliga bajnokcsapata, az Ipartechnika Győr SE látta vendégül a egy felkészülési mérkőzésen. Az összecsapás a győri csapat soron következő Bajnokok Ligája (BL) mérkőzését segítette elő. A szombathelyi amatőrök remekül helytálltak, végig egyenrangú ellenfelei voltak a bajnoki címvédő kisalföldi lányokkal, sőt, sokáig vezettek is a kiélezett mérkőzésen. Végül aztán győzött a rutin: nagy csatában 6-2-re nyert az Ipartechnika Győr gárdája, a Rába-partiaknak azonban mindössze hét fával (3292-3285) sikerült diadalmaskodniuk.

– Játékosaink bebizonyították, hogy noha csak amatőrök, mégis fel tudják venni a versenyt a legjobbakkal is. Amennyiben anyagi lehetőségeink engednék, szeretnénk Szombathelyen egy Szuperligás csapatot is néhány éven belül össze rakni. Azon dolgozunk, hogy szerezzünk forrásokat erre a célra, addig maradnak a barátságos mérkőzések. Köszönjük a Szombathelyi Szabadidősport Szövetségnek a támogatást és a segítséget amelyet a győri utazáshoz kaptunk – fogalmazott Hegedüs András a csapat vezetője, egyben játékosa.

A szombathelyi csapat dobói: Kovács János 581 fa, Hegedüs András 579, Pegán Péter 544, Szele Tamás 539, Kiricsi Krisztián 532, Bíró András 510.