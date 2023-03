Idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját Szombathely legeredményesebb női együttese, a kétszeres magyar bajnok, háromszoros Magyar Kupa-győztes, 13 alkalommal dobogós Haladás Viktória női NB I.-es labdarúgócsapata. A vasiak méltóképpen szeretnének megemlékezni a jeles esztendőről – sztárcsapat is érkezhet.

– Még 1993-ban alakult meg az akkor Viktória néven futó anyaegyesület – mondta Markó Edina, a Haladás Viktória korábbi kiváló futballistája, edzője, aki most is vezetőedzőként irányítja a csapatot. – Szeretnénk a 30 éves jubileumot egész esztendőn át tartó rendezvénysorozattal méltó módon megünnepelni. Idén rendeztünk már általános iskolai tornát, gyermektornát, lesznek még utánpótlásrendezvényeink. A nyár folyamán pedig szeretnénk egy neves külföldi együttes ellen amolyan gálameccset vívni – már felvettük a kapcsolatot néhány csapattal. Azon a napon nem csak a felnőttcsapatunk, hanem az utánpótlásgárdáink is pályára lépnének – szinte egy egész napos eseményt tervezünk. De ne szaladjunk ennyire, jövő szerdán ugyanis a Haladás Sportkomplexum VIP-termébe hívjuk azokat a támogatóinkat, akik bármilyen formában segítették az elmúlt 30 évben a csapatot. Természetesen a Haladás Viktória NB I.-es gárdája is szeretné emlékezetesség tenni az évet, az előbb említett ünnepség után 14 órakor az Astrát fogadjuk a Magyar Kupában a négy közé jutásért – természetesen nyerni szeretnénk. A bajnokságban is szeretnénk minél magasabbra törni, akár a realitásokat is túlszárnyalva. De ennél is fontosabb a jövő, szeretnénk letenni egy hosszútávon eredményes, bajnokesélyes együttes alapjait.