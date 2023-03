Utoljára november 27-én, azaz több, mint három hónapja léptek pályára a férfi teke NB I. Nyugati-csoportjának csapatai. Hosszú szünet után folytatódik tehát szombaton a bajnokság. A tabella ötödik helyén álló Balogunyom – új hazai pályáján, Répcelakon – szombaton 13 órakor a hozzá hasonlóan szintén 12 pontos, hatodik helyezett Nagymizdót fogadja.

– Január eleje óta edzünk Répcelakon, kiválóak a körülmények, a pálya pedig kifejezetten jól dobható, ez az eredményeinken is meglátszik – mondta Svajda Győző, a balogunyomiak edzője, elnöke. – Egy zalaszentgróti és egy sárvári tornán is részt vettünk, felemás eredmények születtek: Zalában jól dobtunk, Sárvárott pedig kevésbé. De visszatérve Répcelakra: igyekeztünk belakni a pályát, szombaton a Nagymizdó ellen majd kiderül, mennyire sikerült. Meglehetősen szűk a keretünk, de szeretnénk az első ötben végezni és jó lenne ezen belül a dobogó aljára odaférni a szezon végére.

– Mivel a VAOSZ-csarnok csak a héten nyitott ki, így nem tudtunk saját pályánkon edzeni, Sárváron, Zalaegerszegen is készültünk – árulta el Tompa István, a nagymizdóiak szakosztályvezetője, játékosa. – Ráadásul a munkahelyi elfoglaltságok miatt a felkészülés alatt végig nagyon foghíjasak voltunk, emiatt egy edzőmeccset sem tudtunk játszani. Mindenesetre ősszel stabilan, jól teljesítettünk, így még ilyen gyenge felkészülés után is az első négybe várom a fiúkat. De a nyitányon a Balogunyom ellen Répcelakon nem mi vagyunk az esélyesek, hiszen ellenfelünk felkészülése jobban sikerült, mint a mienk.

A balugonyomiak edzője, Svajda Győző

Forrás: VN/archív

A 11 ponttal a hetedik helyen tanyázó csákánydoroszlóiak szombaton 10 órakor a 11., hat pontos Halogy vendégei lesznek Szentgotthárdon.

– Meglehetősen döcögve indult a felkészülésünk, aztán ahogy telt az idő, egyre jobban belelendültek és egyre jobb fákat dobtak a fiúk – jelezte Musits József, a Csákánydoroszlói TE elnöke. – Az edzőmeccsek pedig bizakodásra adnak okot. Ami viszont hátrányt jelentett, hogy a zalaegerszegi pálya csak február elején nyitott ki, így addig idehaza, Csákánydoroszlóban tréningeztünk. Az őszi szezonunk nem sikerült, bízunk abban, hogy a tavasz jobb lesz, szeretnénk dobogón végezni. Ami a szombati bajnokit illeti, a Halogy mindig is a mumusunk van, úgyhogy nehéz mérkőzésre számítok, de jó lenne győzelemmel indítani a bajnokságot.

– Februárban kezdtük a felkészülést, heti egyszer edzettünk – mondta Németh László a halogyi együttes játékos-edzője. – A Csákánydoroszló és a Szentgotthárd ellen idegenben játszottunk edzőmérkőzést, ahogy mondani szokták: mindkét foglalkozás elérte a célját. A munkahelyi elfoglaltságok viszont rányomták a bélyegüket az edzéslátogatottságra. Ennek ellenére a játékosok jó fákat dobtak, úgyhogy bizakodóak lehetünk. A Csákánydoroszló ellen nem lesz könnyű dolgunk, a Csákány nagyon jó csapat, de van esélyünk a győzelemre. Mivel utolsó előtti helyen állunk, tavasszal vérmes reményeink nem lehetnek, cél a biztos bentmaradás. De remélem, hogy ha elkapjuk a fonalat, a középmezőnyben is végezhetünk.

A tíz pontos, nyolcadik hjelyen álló Sárvári Kinizsi szombaton 14 órakor a 14 egységgel harmadik Oroszlányt fogadja a Sárvár Arénában.

– Nagyon hosszú volt a szünet, novemberben dobtunk utoljára bajnokin, most meg márciust írunk – fogalmazott Farkas Imre, a Sárvár játékos-edzője. – A kihagyás meglátszott az eredményeinken is, szerencsére mostanra már javultak a fák – úgyhogy bizakodó vagyok. De egy-két fordulónak el el kell telnie, mire a csapatok belelendülnek. Télen a hazai rendezésű Szabó István emléktornát sikerült megnyernünk, ez mindenképpen örömteli. Visszatért Répcelakról Rozmán Szabolcs, vele egyértelműen erősödtünk. Kellemes gondjaim vannak, a hatfős kezdőcsapatot kilencfős keretből kell kijelölnöm és akkor még ott vannak az ifik, akik felnőttszintű eredményeket dobnak. Csalódás lenne, ha tavasszal nem lépnénk előbbre a tabellán, a dobogónak nincs realitása, de a negyedik, ötödik vagy hatodik hely valamelyikére odaérhetünk. A rajton az Oroszlány ellen kiélezett csatára számítok, ősszel az utolsó húsz dobásban kaptunk ki – remélem most nekünk kedvez a hazai pálya és győzelemmel kezdjük a tavaszt.