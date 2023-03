A szombathelyi születésű olimpiai ezüstérmes, többszörös világ-, Európa és magyar bajnok súlyemelő, Tóth Géza emlékét őrző rangos hazai megmérettetés részleteiről a szervezők a Városházán tájékoztatták a sajtó képviselőit.

- Sokan a bajnokot, a csúcstartót, a kiváló sportembert látták benne, de nekem az ember az, aki megmaradt, hiszen rendkívül karizmatikus személyiség volt, aki meghatározta a gyermekkoromat. Külön öröm, hogy a város díszpolgáráról méltóképpen emlékezik meg ezzel a nagyszerű versennyel, amelynek támogatása sosem volt politikai kérdés - fogalmazott a sajtótájékoztatón László Győző, Szombathely sportért is felelős alpolgármestere.

Illés Károly, a Vas Megyei Súlyemelő Szövetség elnökségi tagjaként emlékeztetett, hogy kellett egy közös akarat, egy eltökélt városvezetés annak idején, amikor elindult ez a kezdeményezés és a Kalmár Attila vezette Pannonsport, amelynek elévülhtetlen érdemei voltak és vannak a rendezvény megszervezésében.

- Köszönet az elmúlt 12 évért mindazoknak, akik nélkül ma nem lehetne az ország egyik legkiemelkedőbb versenye a Savaria Kupa - Tóth Géza Emlékverseny. Erzsi vezetésével olyan magas szintű szakmai munka zajlik a Haladás VSE berkein belül, amely méltó Géza bácsi emlékéhez - jegyezte meg Illés Károly.

Hencz Kornél, a Vas Megyei Súlyemelő Szövetség elnökeke arról beszélt, milyen fejlődésen ment keresztül, honnan, hova jutott a rangos sportesemény az utóbbi bő egy évtizedben.

- A korábbi Vas megye bajnokságából fejlődött tovább területi versennyé, majd a Savaria Kupává, manapság pedig már Tóth Géza nevét is viseli a torna - mondta Hencz Kornél. - Szombathely olimpiai ezüstérmes súlyemelőjének emlékét hivatott ápolni az a kötet, amelyet a Vas Megyei Súlyemelő Szövetség és a Pannosport Kft. közösen adott ki. A Szabó S. András által szerkesztett könyv Tóth Géza egész életét és munkásságát öleli fel. Az emlékverseny idén nemzetközi méreteket ölt, hiszen érkeznek súlyemelők Szerbiából, és szó volt arról is, hogy San Marinóból is jönnek, de ez sajnos meghiúsult.

A kötet szerzője, a szombathelyi születésű, 18 éves koráig a városban nevelkedő Szabó S. András felidézte gyermekkorának azon szakaszát, amikor a Savaria Gimnáziumban tanult, és Tóth Géza volt a testnevelője. Személyes hangvételű emlékező köszöntőjében megköszönte mindazoknak a támogatását, akik lehetővé tették a könyv létrejöttét.

Márkus Erzsébet, a Haladás VSE súlyemelő szakosztályának vezetője ismertette, hogy eredetileg 18 egyesület nevezett 66 fővel a Savaria Kupára. Ebből ténylegesen 16 egyesület 61 versenyzője tud résztvenni a tornán, mivel ötnek nem volt érvényes a nevezése. A külföldi indulók közül kiemelendő a szerb színeket képviselő Kajdócsi Tamás, aki az ifjúsági Eb-n aranyat, az ifjúsági vb-n pedig bronzérmet szerzett 2016-ban, idén pedig már a felnőtt Eb-n vesz majd részt.

- 33 női és 28 férfi súlyemelő lép dobogóra szombaton. Az Európa-bajnoksághoz igazítva ez egy remek erőfelmérő lesz a kontinensviadalra aspiráló válogatottjainknak - tájékoztatott Márkus Erzsébet szakosztályvezető. - Itt lesz mások mellett Nagy Péter olimpikonunk is, aki +109 kg-ban méretteti meg magát. A Haladás VSE összesen kilenc súlyemelőt indít a Tóth Géza Emlékversenyen. A felnőttek között egyesületünket Gyürüs Barbara képviseli majd +87 kg-ban, Boros Viktória ugyan már edzésbe állt vállsérülése után, de ezt a tornát még ki kell hagynia. Az utóbbi évek visszajelzései alapján Magyarország egyik legnívósabb, legjelentősebb versenyévé, szuperkupájává nőtte ki magát a Savaria Kupa, ennek szellemében idén is igyekszünk kitenni magunkért a rendezvény házigazdájaként.

A társszervező Pannonsport Kft. ügyvezető igazgatója, Kalmár Attila elmondta, a Savaria Kupa idén is pénzdíjas lesz, összesen 800 ezer forintot osztanak szét a legjobbak között. Az eseményre a belépés ingyenes lesz, ugyanakkor a Tóth Géza Emlékterem befogadóképessége véges.

A Kupa szombaton 10 órakor veszi kezdetét, 11:30-kor lesz koszorúzás a Tóth Géza téren, majd a 12.15-ös ünnepélyes megnyitót követően folytatósik a XII. Savaria Kupa - Tóth Géza Súlyemelő Emlékverseny.