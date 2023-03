A Paris Saint-Germain támadója, Kylian Mbappé veszi át Hugo Lloristól a francia labdarúgó-válogatott csapatkapitányi tisztét. A francia együttesnek már a 2018-as világbajnokságon is Hugo Lloris, a Tottenham Hotspur kapusa volt a csapatkapitánya, ahogy a decemberben zárult katari vb-n is ő vezette ki a csapatot a pályára. Előbbin vb-címet, utóbbin ezüstérmet nyert a válogatottal, melytől januárban búcsúzott el. Utódja Mbappé lett. A franciához hasonlóan a belga labdarúgó-válogatottnál is bejelentették az új csapatkapitány kilétét, a posztot a Manchester City sztárja, Kevin de Bruyne látja el a jövőben. Az elmúlt években Eden Hazard volt a kapitány, de ő a vb után visszavonult a válogatottságtól.