Haladás Viktória–Astra-HFC 2-1 (1-0). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 150 néző, néző, női labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntő-mérkőzés, vezette: Sipos.

Haladás Viktória: Schildkraut – Horti, Gődér, Kovács V., Baccaro – Németh A., Feketevízi (Varró, 58.), Kis (Novák,72.), Csáki (Nagypál, 58.) – Vladulescu, Kiss-Lantos (Csizmadia, 90.). Edző: Markó Edina.

Astra: Magyar – Kövy, Kós, Benkő (Vicsek, 46.), Vidács – Szakonyi, Véninger, Erdész, dr. Tatai – Szennai (Lovász, 72.), Ebony. Edző: Dombó János.

Gólszerzők: Gődér (11-esből, 18.), Varró (69.), illetve Vidács (48.).

A szombathelyi együttesnek ezúttal is rengeteg hiányzóha volt. Balogh, Szil, Németh Mirtill, Koprena, Nagy Vanessza, Sweatman és Urbán is sérült. De a vendégek is foghíjasak voltak, a kispadon három mezőnyjátékos és egy kapus foglalt helyet.