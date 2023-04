A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Úszó Szövetség rendezte meg az idei tanévben az Úszás I., II., korcsoport és a III., IV., V-VI. korcsoport "A" és "B" kategóriás Diákolimpiát. Az országos döntőre regionális szintű elődöntőkből volt lehetőség továbbjutni. Kiváló teljesítményt nyújtottak mások mellett a Szombathelyi Sportiskola úszói is a diákolimpia országos döntőben, ahol 10 érmet és sok értékes helyezést értek el sportolók. Davanzo Nicol, Horváth Emma Sára, és Bozsodi Máté is duplázott, mindannyian két-két aranyérmet nyertek. Rajtuk kívül Ekler Botond is a dobogó tetejére állhatott fel.

Eredmények. I. korcsoport. Lány. 50 méter pillangó: 8. Csabai Réka 0:44,42 (Apponyi). 50 méter gyors: 4x50 méteres gyorsváltó: 9. Zrínyi 3:49,17 (Szántó Gréta, Bercse Elizabeth, Szántó Anna, Rétfalvi Dorina), 10. Gothard 4:14,71 (Németh Flóra, Horváth Anna, Siklósi Boglárka, Magyar Léna).

II. korcsoport. Fiú. 4x50 méteres gyorsváltó: 7. Gothard 2:28,71 (Trencsén Iván, Mészáros Noel, Puchala Arnold Miklós, Tóth Benedek).

III. korcsoport. Fiú. 50 méter pillangó (B kat.): 1 Ekler Botond 0:31,23 (Reményik). 50 méter pillangó (A kat.): 1. Bozsodi Máté 0:28,08 (Zrínyi). 50 méter gyors: 7. Boros Gergő 0:30,65 (Apáczai Csere). 100 méter pillangó: 1. Bozsodi Máté 1:01,72 (Zrínyi). 100 méter mell: 3. Horváth Patrik 1:17,80 (Bolyai). 100 méter gyors: 2. Orbán Álmos 1:03,88 (Bolyai). 4x50 méteres gyorsváltó: 9. Szt. Gotthárd 2:19,97 (Németh Noel, Mesics Ferenc, Sömenek Lénárd Károly, Varga Levente Barna). 200 méter mell: 3. Horváth Patrik 2:45,97 (Bolyai). 200 méter vegyes: 9. Bolla Máté 2:56,28 (Neumann). Lány. 50 méter pillangó: 9. Csekő Noémi 0:37,30 (Celldömölk). 100 méter mell: 6. Szerb Dorka 1:34,59 (Gothard). 4x50 méteres gyorsváltó: 5. Árpád-házi Szt. Margit 2:24,51 (Hóbor Enikő, Ürmös Panka Éda, Kiricsi Flóra, Kiricsi Fanni).

IV. korcsoport. Fiú. 100 méter mell: 6. Szabó Gergő 1:11,88 (Móra). 100 méter gyors: 6. Pozsonyi Koppány 0:57,74 (Boldog Brenner). 200 méter hát: 9. Péntek Márk 2:27,32 (Nádasdy). 200 méter vegyes: 8. Pozsonyi Koppány 2:29,38 (Boldog Brenner).

V-VI. korcsoport. Fiú. 50 méter pillangó: 5. Koltai László József 0:27,58 (Savaria). 50 méter gyors: 3. Papp Kristóf 0:24,88 (Bolyai), 8. Koltai László József 0:26,47 (Savaria). 100 méter hát: 8. Somos Zsombor 1:09,74 (Kanizsai). 100 méter gyors: 3. Kulcsár Barnabás 0:54,09 (Gépipari), 5. Papp Kristóf 0:55,34 (Bolyai). 100 méter pillangó: 4. Svélecz Benjámin 1:02,61 (Boldog Brenner). 100 méter hát: 3. Kulcsár Barnabás 1:01,77 (Gépipari). 200 méter pillangó: 9. Svélecz Benjámin 2:22,38 (Boldog Brenner). Lány. 50 méter pillangó (B kat.): 9. Németh Jázmin 0:33,87 (Bolyai). 50 méter pillangó (A kat.): 1. Davanzo Nicol 0:28,37 (Bolyai). 50 méter hát: 1. Horváth Emma Sára 0:32,37 (Herman), 6. Hende Orsolya 0:42,44 (Kanizsai). 50 méter mell: 3. Horváth Hanna Kata 0:35,84 (Tinódi). 100 méter pillangó: 1. Davanzo Nicol 1:04,06 (Bolyai). 100 méter mell: 6. Horváth Hanna 1:20,42 (Tinódi). 100 méter hát: 3. Vincze Lívia 1:14,79 (Boldog Brenner). 200 méter pillangó: 1. Horváth Emma Sára 2:29,16 (Herman). 200 méter hát: 6. Vincze Lívia 2:45,91 (Boldog Brenner).