– A hazai, Kenderesi utcai pályánk csak 300 néző befogadására alkalmas, azonban óriási volt az érdeklődés a rangadó iránt, nem akartunk kitolni a szurkolókkal, így a stadionba vittük a meccset – mondta Somfalvi Csaba, a HVSE labdarúgó szakágának vezetője. – Bíztunk a sok szurkolóban, de azért a 2800-as létszám minket is meglepett. A szempontunkból tökéletesen alakult a futballünnep: népes létszám a lelátón, kiváló hangulat, és HVSE-győzelem! Megünnepeltük a győzelmet, de tudatosítottuk a fiúkban, hogy még nem ért véget a bajnokság! Öt élet-halál meccs vár ránk – és nem engedhetünk ki, Hiszen a Rábapaty elleni hazai vereségünk megmutatta, csak maximális koncentrációval lehet sikert elérni. Az mindenesetre biztató, hogy a Királyt oda-vissza legyőztük – hiszen az ősszel Újperinten is nyertünk. Az biztos, hogy Vas vármegyének szüksége van egy NB III.-as csapatra!

A meccs hőse, a két gól jegyző 23 éves Péter Ábrahám volt – aki egyébként általános iskolás kora óta a HVSE kötelékébe tartozik, megfordult a futsalcsapatban is.

– Nehéz felidézni a szombati történéseket, még mindig az emésztési fázisban vagyok, rengeteg gratulációt kaptam – árulta el Péter Ábrahám. – Nagyon akartuk ezt a győzelmet, és nagyon örülök, hogy összejött. Nem játszottunk jól, de küzdöttük, hajtottunk becsülettel. Most már csakis a saját kezünkben van a sorsunk! Szerintem a miénk a legjobb csapat a bajnokságban, de ezt be is kell bizonyítani. Jó érzés ebben a csapatban játszani, a gyerekkori barátok, régi társak oldalán harcolni egy komoly célért! Vár még ránk öt bajnoki, és remélhetőleg két osztályozó – motiváltan várjuk a szezon hajráját!