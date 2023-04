Celldömölki VSE Vulkán Fürdő–Szombathelyi Egyetemi SE-Szova 69-68 (22-22, 21-12, 17-16, 9-18). Celldömölk, NB II.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Németh S., Propszt A.

CVSE: Nagy 8, Szabó 21/9, Rozmán 2, Orbán 2, Sömenek 22/6. Csere: Tömböly 14/6, Kovács Balázs –, Juranits –, Bakonyi –. Edző: Grebenár Péter.

SZoESE: Kiss M. 14/3, Gyánó 4, Vicze 6/3, Perák 14, Baruta 20/12. Csere: Frisnyák 7, Németh M. 3/3. Edző: Kéri Péter.

Grebenár Péter, a hazaiak mestere már a kezdés előtt tudta, hogy nehéz dolga lesz csapatának, mivel a szombathelyiek meglehetősen foghíjas kerettel érkeztek Cellbe, ráadásul hiányzott egyik legjobbjuk, Mészáros is, ám ilyenkor szokták összekapni magukat azok, akik bizonyítási lehetőséget kapnak. Így is történt, az első negyed elején 2-15 állt a táblán, repülőrajtot vett a SZoESE. A hazai zónázás finoman fogalmazva nem működött, inkább egy átjáróházra hasonlított a CVSE védekezése ekkor. De sikerült összekapnia magát a házigazdának és az etap végére egálra hozta a meccset, majd a folytatásban 9 pontos előnyt épített ki a nagyszünetre. Térfélcsere után is magabiztosan vezetett a celli csapat, már-már el is hitte, hogy megvan a mérkőzés, és ebbe majdnem bele is bukott. Kéri Péterék ugyanis váltottak védekezésükön, amivel nem nagyon tudott mit kezdeni a statikusan játszó Grebenár-alakulat, majd jöttek olyan extra kinti dobások, elsősorban Baruta révén, amelyeknek köszönhetően megérkezett a SZoESE a CVSE nyakára. A derbi utolsó másodperceiben Baruta vállalkozott egy újabb hármasra, ami ha bemegy, nyer a Szombathely. A labda azonban nem talált a gyűrűbe, így hajszállal ugyan, de behúzta a rangadót a Celldömölk.

Grebenár Péter: – Nem szép, inkább küzdelmes, erőlködős meccs volt ez a részünkről. Ha Baruta utolsó másodpercekben elengedett triplakísérlete bemegy, azt mondom, megérdemelten győzött a SZoESE. A jövőben mindenképpen javítanunk kell a védekezésünkön, mert a komoly eredmények eléréséhez ez kevés lesz.

Kéri Péter: – Erősen tartalékosan érkeztünk a találkozóra, ennek ellenére jól kezdtünk. A későbbiekben engedtük, hogy a Celldömölk támadó játéka felerősödjön, az utolsó negyedben azonban sikerült változtatnunk, aminek eredményeként egylabdás meccset csináltunk a rangadóból. Megvolt a lehetőségünk a győzelemre, de az utolsó dobás kiperdült. Összességében elégedett vagyok csapatom teljesítményével.