KK Ajka–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia U22 36-19 (13-10). Ajka, 90 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Kolarovszki, Papp.

SZKKA U22: Németh E., Pados, Papp R. (kapusok), Csizmazia 2, Horváth A. 9, Kovács R., Lang, Lepsényi, Pintér, Rieger, Simon 4, Szabó N. 1, Tóth B. 2, Papp J., Tóth F. 1. Edző: Huszár Benjámin.

Izgalmas első félidőt követően a másodikban teljesen szétesett a vasiak játéka, így kiütéssel nyert az Ajka.

Büki TK–Győri Audi ETO KC U22 24-30 (13-14). Bük, 150 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Tóbiás, Végh.

Bük: Büki – Varga Zs. 3, Schimmer-Szabó 3, Tóth V. 3, Tar-Pukler 6, Marton D. 2, Gősi 1, Csere: Szücs – Varga V., Szabó D., Tamási 5, Szekér P., Megyeri 1. Edző: Baranyai Enikő.

Sok kihagyott helyzet, eladott labda, fásultság jellemezte a büki lányok játékát a rangadón. A második félidőben futott az eredmény után a BTK, amely küzdött, harcolt, de nem tudott túllépni saját hibáin, így elvesztette veretlenségét.

Sárvárfürdő Kinizsi SE–Lébényi KSZSE 38-24 (20-9). Sárvár, 100 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Finta, Varga.

Sárvár: Jurik – Horváth I. 7, Burghardt, Soós 2, Barcza 12, Virág 3, Szemes 3. Csere: Varga – Cser 1, Kiss V., Gerencsér 2, Horváth D. 4, Oláh 2, Németh H. 2. Edző: Pupp Adél.

A Sárvárfürdő végig vezetve, magabiztosan nyerte meg a mérkőzést. A hazaiak mind támadásban, mind védekezésben felülmúlták a lébényieket. A 20. percben már tízgólos volt a sárvári előny, egy pillanatig sem volt kérdéses a mérkőzés végkimenetele.

Veszprém Pannon SE–Répcelaki SE 35-18 (18-6). Veszprém, 85 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Herbert, Szücs.

Pődör Petra még mindig nem épült fel korábbi sérüléséből, így rá most sem számíthatott a répcelaki szakmai stáb és a csapat. Az egész mérkőzésre jellemző volt, hogy pontatlanul, rengeteg hibával játszottak a vasiak támadásban és védekezésben egyaránt. Nem volt meg a kellő koncentráció és érezhetően hiányzott az elszántság is, ennek következtében nem is lehetett más a mérkőzés végkimenetele, mint hazai siker.

Mosonmagyaróvári KC U22–Celldömölki VSE 46-24 (24-13). Mosonmagyaróvár, 70 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Redling, Uhrin.

Celldömölk: Tömő, Balogh V. (kapusok), Gyurák 1, Pup R. 2, Pup S. 5, Erdélyi 1, Freiberger 4, Deé, Szomorkovits L. 4, Füzfa, Szecsődi 6, Győrvári 1. Edző: Salamonné Csótár Adrienn.

Mindössze a találkozó első negyedórájában tudta tartani a lépést a Celldömölk a Mosonmagyaróvárral. Onnantól kezdve azonban szinte már csak egy csapat volt a pályán, mégpedig a hazai. A 26. percben már kialakult a felek közötti 10 gólos különbség. A második félidőben még egy lapáttal rápakolt addigi teljesítményére a Mosonmagyaróvár, amely végül fölényes, 22 gólos győzelmet aratott a CVSE ellen.

Alsóörsi SE–Szentgotthárdi VSE 32-31 (17-14). Alsóörs, 80 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Hornyik, Zörgő.

SZVSE: Surányi – Weidl 8, Hegyi 9, Kozma 2, Rónai K., Katona 1, Németh D. 4. Csere: Kanics, Dancsecs (kapusok), Horváth N. 4, Fekete, Miklós, Luthár 1, Háklár 2, Molnár G., Szakács M. Edző: Ernst Attila.

Ernst Attila bemutatkozó mérkőzésén rendkívül szoros meccset játszott az SZVSE. Az első félidő derekáig felváltva vezettek a felek, majd a házigazda 3-4 gólos előnyre tett szert. Szünetben felszívta magát az SZVSE, egyenlített, majd átvette a vezetést, azonban a meccs hajrája az Alsóörsé volt. A gotthárdiak hozzáállásukkal legalább egy pontot érdemeltek volna.