Söpte SE–CVSE-Vulkánfürdő 1–2 (0–1). Söpte, 100 néző, v.: Szabó III. Z.

Söpte: Gadavics – Horváth B. (Mester), Kondákor (Plajszer), Kovács E., Rómer (Koszokovits), Németh M., Marton, Hujber (Varga A.), Koronczai, Vámos, Düh. Edző: Simon Attila

CVSE: Osvald – Marsai, Enyingi (Gábor), Göntér, Dobson, Tóth D., Zsoldos, Czinder (Horváth E.), Czöndör, Keszei, Takács. Edző: Takács Gábor

Gólszerzők: Mester, ill. Horváth E., Takács.

Két jó formában lévő csapat találkozott egymással. A celliek két találatára válaszként csak egy gól érkezett a söpteiektől, így vendéggyőzelem született a fordulóban.



Sárvár FC–Jánosháza VSE 8–1 (4–0) Sárvár, 120 néző, v.: Vass I.

Sárvár: Viganó – Glavánovics (Binder), Fülöp, Takács (Bakonyi), Tokaji, Vass, Fider, Vajda, Biró (Varga M.), Kovács B., Szemes. Edző: Nagy Dániel

Jánosháza: Pethő – Péter, Szabó T., Willuhn, Piri, Pencz, Büki, Szép, Benkő, Balázsi, Vágusz P. (Vágusz A.). Edző: Vágusz Arnold

Gólszerzők: Takács (3), Fider (2), Tokaji (2), Biró, ill. Willuhn.

Jól kezdte a találkozót a hazai együttes, már az első percben vezetést szerzett. A folytatásban a Jánosháza játszott fölényben, de a Sárvár volt hatékonyabb. Ez már a félidei eredményben is megmutatkozott, négy gólig jutottak a hazaiak a szünetig. A sárvári kapus jó formában védett, így a félidőig nem talált be a Jánosháza. A fordulás után sem igazán változott a játék képe, a házigazda menetelt, újabb gólokat szerzett, és a végén magabiztosan meg is nyerte a találkozót.

Vasvár VSE–Vasi Bádogos Kft Táplán SE 5–1 (2–1). Vasvár, 100 néző, v.: Bíró O.

Vasvár: Kántor (Tóth K.) – Sipos, Bíró, Berta, Vincze, Czövek (Németh R.), Réfi, Pálla (Elekes), Horváth A., Kónya (Schermann), Tausz. Edző: ifj. Sziffer István

Táplán: Gyécsek – Gombos, Varga D., Varga Gy. (Varga M.), Mercs, Polgár, Neudl (Fürdős), Rosner, Markó, Manganelli, Polyák. Edző: Borbás János

Gólszerzők: Kónya (2), Németh R., Réfi, Pálla, ill. Neudl.

Nem kezdte jól a mérkőzést a Vasvár, előnybe is került a vendégcsapat. A félidei szünetre azonban Kónya Imre duplájával már előnnyel mehetett a házigazda. A második játékrészben sok helyzetet puskázott el a hazai csapat, de három gólt is szerzett, ezzel magabiztosan nyerte meg a találkozót.

Szombathelyi Haladás VSE–Király SE 2–1 (1–1). Szombathely, 2800 néző, v.: Boda Gy.

Haladás: Horváth B. – Buzás (Simon), Kovács B., Pap (Sály), Szenczi (Iván), Tóth M., Péter (Hende), Szőts, Varga Cs., Tarján, Tóth B. Edző: Szenczi Imre

Király: Horváth A. – Takács, Kovács A. (Velekei), Reseterits, Németh G., Kiss K. (Rózsás), Halmosi, Csákvári (Fábián), Potyi, Vigh, Schimmer. Edző: Hegyi László

Gólszerzők: Péter (2), ill. Halmosi.

Tapogatózó mezőnyjáték, sok hiba jellemezte a mérkőzés elejét. Lehetőségek voltak mindkét oldalon, de kimondott helyzetekről nem lehetett beszélni. Aztán egy egyéni villanás után - Halmosi jóvoltából - vezetést szerzett a Király. De nem kellett sokáig várni az egyenlítő találatra. A második félidőben - ha csak rövid időszakokra is -, de sikerült mezőnyfölényt kialakítania a házigazdának, de sok helyzet ebben a játékrészben sem volt. A gólon kívül talán Pap lövőhelyzete érdemel említést. A Király SE sok szögletet és oldal szabadrúgást végezhetett el, ezekből veszélyeztetett. Egy döntetlen színezetű, nagyon kevés helyzetet hozó mérkőzésen diadalmaskodott a Haladás. Mindkét csapat játékának színvonala elmaradt a várttól, ez talán a nagy tét és a megilletődöttség számlájára is írható.