A Magyar Bajnokságok történetének legnagyobb nevezése volt, ahol minden korosztály gyermektől a szeniorokig összemérte tudását standard és külön latin táncokban – tudtuk meg Faludiné Lovas Henriettétől, a Lorigo TSE szakmai vezetőjétől. – Ezen a Magyar Bajnokságon a Lorigo TSE két versenyzője is magyar bajnoki címet szerzett: Kovács Ádám–Faludi Eliza az Ifjúságiak mezőnyében, Gombkötő Balázs–Balogh Laskovics Petra a Professzionista kategóriában standard táncokban győzedelmeskedett. Így ez a két páros képviselheti majd hazánkat a 2023. évi világversenyeken.

Mindkét páros az egy hónappal korábban rendezett 10 tánc Magyar Bajnokság győztese is, így abban a táncnemben is ők utaznak a világbajnokságra. További érem is született a Junior II. korosztályban, ahol bronzérmet szerzett szintén standard táncokban Lepsényi Gábor-Faludi Olívia. Latin táncokban szintén döntőbe jutottak, ahol a negyedik helyet érték el. E két napban nemcsak a Magyar Bajnokságok zajlottak, hanem a C-B osztályos 10 tánc Országos Bajnokságokra is sor került. Itt is remekeltek a Lorigo TSE táncosai, hiszen Ifjúsági korosztály C osztályban Bálint Péter és Rába Rebeka állhatott a dobogó tetejére, Bene Nándor és Gerencsér Zsófia 4. lett, míg B osztályban ezüstérmes lett Tóth András és Rozmán Vivien.

A Lorigo TSE utánpótláskorú versenyzői is eredményesen versenyeztek: Junior I. korosztályban Kocsis Vince és Ferincz Lili voltak a legeredményesebbek, akik standard táncokban középdöntőt táncoltak, kilencedikek lettek, latin táncokban pedig 12.helyet szerezték meg. Takács Benedek-Nagy Jázmin 5.lett a Junior I. C 10 táncon.