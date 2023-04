Jánosháza VSE–Vasi Bádogos Kft Táplán SE 2–0 (2–0).

Jánosháza, 100 néző, v.: Kondor T.

Jánosháza: Pethő – Tóth T., Péter M., Ambrus (Szabó K.), Vágusz P., Piri, Büki (Szép), Szabó T., Péter D., Benkő, Balázsi (Zsoldos). Edző: Vágusz Arnold

Táplán: Gyécsek – Gombos, Huszár, Polgár, Neudl, Rosner (Péntek), Markó, Manganelli, Szakasics (Fürdős), Polyák (Török), Varga M. Edző: Borbás János

Gólszerzők: Büki, Piri.

Kiállítva: Markó (49., Vasi Bádogos Kft Táplán SE).

Az első félidei játék alapján a hazaiak megérdemelt győzelmet arattak, ez sorozatban már a harmadik nyertes mérkőzése volt a jánosháziaknak.

CVSE-Vulkánfürdő–Büki TK 5–0 (2–0).

Celldömölk, 120 néző, v.: Vass I.

CVSE: Osvald (Bíró) – Marsai (Tóth D.), Enyingi, Szuh, Dobson (Horváth E.), Keszei T., Gorácz, Czinder (Németh N.), Czöndör, Keszei R. (Galovich), Németh J. Edző: Takács Gábor

Bük: Viczmándi – Fehér (Bősze), Fazekas, Tóth B., Lang, Wágner, Kiss B., Szabó A., Redőcs (Papp E.), Kovács Á., Farkas B. Edző: Hegedűs Attila

Gólszerzők: Németh J. (2), Czöndör (2), Keszei T.

Közepes színvonalú játékkal magabiztos győzelmet aratott a celli alakulat.

Sárvár FC–Kiswire Szentgotthárdi VSE 3–2 (2–1).

Sárvár, 80 néző, v.: Árpád A.

Sárvár: Velladics – Németh Á., Fülöp, Takács (Biró), Vass, Fider, Vajda, Németh B. (Tokaji), Kovács B., Sinka (Toldi), Szemes. Edző: Nagy Dániel

Szentgotthárd: Kapui – Sipos B. (Korpics), László (Takács), Komáromi, Osvald (Sipos G.), Nagy O., Dancsecz, Laczó, Gécsek, Sulics, Gyécsek. Edző: Heiter László

Gólszerzők: Tokaji, Németh B., Fider, ill. Nagy O., Gyécsek.



A Sárvár szerzett vezetést egy csúsztatott fejes után. A gól után a vendégek vették át az irányítást, majd ki is egyenlítettek. A félidő hajrájában újra előnyhöz jutott a házigazda. A szünet után újabb találatot jegyzett a Sárvár a csereként beállt Tokaji jóvoltából. A folytatásban is inkább a házigazda akarata érvényesült. A végén a Szentgotthárd még szépített, de egyenlíteni már nem tudott. Küzdelmes mérkőzésen szerzett három pontot a Sárvár ebben a fordulóban.

Vasvár VSE–Szarvaskend SE 3–1 (3–0).

Vasvár, 100 néző, v.: Németh T.

Vasvár: Kántor – Sipos (Gotthárd), Bíró, Berta (Németh R.), Vincze (Pálla), Czövek, Elekes, Pásztor, Réfi, Kónya, Schermann. Edző: ifj. Sziffer István

Szarvaskend: Esztergályos – Tóth A., Csillag, Jóna, Tuboly, Földes, Nagy Á., Tompa, Pásti (Wolf), Kis-Nemes, Törő (Somogyi). Edző: Kovács Kálmán

Gólszerzők: Kónya, Czövek, Réfi, ill. Wolf.

Az első félidőben jól futballozott a Vasvár, ennek eredményeként háromgólos előnnyel vonulhatott pihenni. A második félidőben - a magabiztos vezetés tudatában - visszaesett a házigazda játéka, de a tartalékos vendégek erejéből így is csak a szépítésre futotta. Összességében megérdemelt vasvári győzelem született.

Répcelaki SE–Rábapatyi KSK 1–1 (1–0).

Répcelak, 100 néző, v.: Ódor Á.

Répcelak: Pataki – Szücs, Tóth D., Baranyai, Gaál, Ódor (De Paula), Sipos, Kristóf (Csányi), Rácz, Vargyas, Tarcsay. Edző: Tóth Zsolt, De Paula Alex

Rábapaty: László – Csonka, Dugovics, Tóth M., Csupor, Kovács T., Bakonyi, Piros, Zeke, Németh G. (Sankó), Könczöl. Edző: Marton Róbert

Gólszerzők: Tóth D., ill. Kovács T.

A mérkőzés enyhe hazai fölénnyel kezdődött, többet birtokolta a labdát a Répcelak. A vendégek kontrákra rendezkedtek be. A mezőnyben nagy harc volt a labdáért, jó volt az iram, de a passzokba sok hiba csúszott. A félidő hajrájához érve egyre közelebb került a gólszerzéshez a Répcelak, a 41. percben egy remekbe szabott támadás végén Tarcsay Krisztián lőtte kapura a labdát, amit a vendégek kapusa a kapufa segítségével tolt szögletre. A beadást követően a lepattanó labdára Tóth Dominik érkezett, aki közelről a kapu jobb felébe rúgta a labdát. A második játékrész is hazai támadásokkal kezdődött, többször alakult ki lehetőség a vendégek kapuja előtt. Kimaradt hazai lehetőségek után a semmiből egyenlített a Rábapaty a 60. percben. Mozgalmas játék zajlott a pályán ezután is, de több gól már nem esett, így a feleknek be kellett érnie a döntetlennel.

Csepregi SE–Király SE 0–6 (0–3).

Csepreg, 100 néző, v.: Sebesi P.

Csepreg: Takács Kr. – Kótai, Tájmel, Kossuth, Simon, Takács Ke. (Németh Cs.), Janzsó, Nika B. (Sós), Nika Á. (Stampf), Lukács (Sándor), Németh O. Edző: Steiner Zsolt

Király: Király – Takács, Kalmár (Fábián), Reseterits (Szabó B.), Németh G. (Kudron), Horváth An., Halmosi, Csákvári (Velekei), Potyi, Vigh, Schimmer (Rózsás). Edző: Hegyi László

Gólszerzők: Potyi (3), Halmosi (2), Csákvári.

A mérkőzés első percétől támadólag lépett fel a Király, egyértelműen a szombathelyiek akarata érvényesült. A hazaiak több meghatározó játékosukat nélkülözve nem tudták megvalósítani azt, amit előzetesen elterveztek. A találkozón még ilyen arányban is megérdemelten nyert a vendégcsapat.

Vép VSE–Szombathelyi Haladás VSE 1–2 (0–0).

Vép, 250 néző, v.: Szabó III Z.

Vép: Bezdi B. – Kiss A., Németh Á. (Auer), Bezdi Sz., Niksz, Illés (Dancs), Beke (Szekeres), Szalai, Szendrődi, Takács Á. (Szijártó), Balikó D. Edző: Simon Miklós

Haladás: Horváth B. – Buzás (Hende), Kovács B. (Tóth B.), Simon, Pap, Szenczi (Zugonics), Iván (Sály), Péter, Szőts, Varga Cs., Tarján. Edző: Szenczi Imre

Gólszerzők: Balikó D., ill. Szőts, Tarján.

Két jól felkészített csapat csapott össze a mély talajú pályán. A Haladás labdabirtoklásban a Vép fölé nőtt, de küzdeni tudásból, akarásból a házigazda nagyot mutatott, így rászolgált volna legalább az egy pontra. Izgalmas, nagy iramú mérkőzésen a vendégek gyűjtötték be a három pontot.