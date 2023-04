Az MTK 40 ponttal a 3. helyen áll. A kék-fehérek tavasszal mind a négy mérkőzésüket megnyerték, odahaza 3-0-ra verték a Diósgyőrt, idegenben 2-1-re az Astrát 1-0-ra a Szegedet, 7-0-ra az Újpestet. A kék-fehéreket kiváló labdarúgók alkotják, Farádi-Szabó Edina, Zágor Bernadett, Vachter Fanni, Csuhai Vivien, vagy a volt szombathelyi Magyarics Zoé remek játékos. Házi gólkirályuk, Sipos Lilla télen Ausztriába igazolt. Ami a Haladás Viktóriát illeti, a 6. helyen álló vasiak három papírforma-vereség után legutóbb 4-3-ra legyőzték az Astrát.

– Minden mérkőzés más miatt nehéz, az Astra elleni sem volt könnyű, az MTK elleni is nagyon nehéz lesz – mondta Markó Edina, a Haladás Viktória edzője. – A kék-fehérek egyénileg jó játékosokból állnak, korosztályos és felnőttválogatottak találhatóak a keretükben. Csapatszinten nagyon szervezettek. Nálunk Németh Mirtill felépült sérüléséből és Marlo Sweatman is bevethető, Camila Baccaro továbbra is maródi, sajnos az U19-es válogatottban Kiss-Lantos Hanna térdsérülést szenvedett – még nem tudjuk mennyi ideig nem játszhat.