Herend–Csákánydoroszló 6:2 (3382-3242). Herend, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Csákánydoroszló: Déri 517, Meixner 553, Sütő 542, Vilics/Danyi 530, Márton Sz. 531, Horváth R. 569. Játékos-edző: Sütő Zsolt.

Jól indult a mérkőzés a vasiak számára, az első sorban 1-1 volt az állás Meixner László pontot szerzett és csak 23 fa volt a hátrány. A második sor már nem sikerült, Sütő vezetett ugyan de a végén kikapott, Vilicset sérülés miatt cserélni kellett, ezt herendi ellenfele kihasználta, így a hátrány már 119 fa lett és pontot sem szereztek a csákánydoroszlóiak A befejező sorban Horváth ugyan győzött, de a mérkőzést a hazai csapat végül megérdemelten nyerte meg.

Ifjúsági: 3:1 (1077-1034). Márton G. 536, Murai 498.

Nagykanizsa–Sárvári Kinizsi 6:2 (3331-3221). Zalaegerszeg, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Sárvár: Bejczi/Szijj 515, Boucsek 562, Csirkovits/Csiszár 518, Németh A. 516, Rozmán 559, Farkas I. 551. Játékos-edző: Farkas Imre.

Ifjúsági: 0:4 (908-1113). Banai 544, Balázs 569.

Balogunyom–Halogy SE-Boldizsár Trans 6:2 (3385-3352). Répcelak, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Balogunyom: Cserei 539, Horváth M. 592, Svajda/Völgyi 575, Józsa 585, Biró B. 561, Doma 533. Edző: Svajda Győző.

Halogy: Rejtli L. 551, Rejtli K. 569, Horváth A. 584, Dévai B. 549, Pájtli 552, Németh L. 547. Játékos-edző: Németh László.

Az első sorban Cserei szoros mérkőzésen vereséget szenvedett Rejtli Lászlótól. Horváth Márton két első nagyon jó szett után győzte le ellenfelét, Rejtli Kornélt: 1:1-re állt a meccs, 21 fával a balogunyomiak vezettek. A középső sorban Józsa az utolsó szettre kissé elfáradva is megszerezte a csapatpontot Dévai Balázzsal szemben. Svajda nagyon jól játszva három szettpontot szerzett, amikor a 104. dobásnál megsérült. Helyette Völgyi állt be, aki élete első NB I-es felnőtt mérkőzését játszotta. A második kör után 3:1-re és 48 fával vezettek a hazaiak. A befejező sorban Doma és Biró Benjámin is nagyot küzdött és megtartották az előnyt. Erre a mérkőzésre igaz az a mondás, hogy egy jó csapat gyenge teljesítménnyel is képes győzni.

Ifjúsági: 4:0 (1086-894). Tóth L. 523, Völgyi 563, illetve Simon B. 465, Kraller 429.

TOPIDO Nagymizdó–Soproni Sörgurítók 6:2 (3387-3264). VAOSZ-csarnok, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Nagymizdó: Bagi I. 545, Bagi M. 574, Polgár 602, Gergó R. 543, Simon 568, Nagy J. 555. Játékos-edző: Polgár Károly.

A nagymizdói kezdő sorban a Bagi Imre, Bagi Milán kettős lépett pályára, a pontszerzés csak utóbbinak sikerült. A folytatásban Gergó nehezen, Polgár a szombathelyi pályán ritka 600 feletti eredménnyel biztosan hozta a pontot és tetemes faelőnyt gyűjtött. A záró sor gyakorlatilag formalitás maradt, ahol Simon még egy csapatpontot szerzett, kialakítva ezzel a 6:2-es végeredményt. A várakozásokkal ellentétben a vasiak könnyed győzelmet arattak.

Ifjúsági: 0:4 (946-977). Kelemen 484, Sevecsek 462.