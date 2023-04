A lengyelországi Torun városban rendezték a 9World Masters Athletics Championships Indoor Szenior Fedettpályás Világbajnokságot. A világversenyen a Dobó SE két versenyzője is rajthoz áll, Hegedüs György 3000 m gyaloglásban, míg Bodorkós-Horváth Kata 3000 m és 10 km gyaloglásban indult. Hegedüs György először vett részt a tornán, és a férfi 60 évesek mezőnyében 14. helyen ért célba.

Bodorkós-Horváth Kata a tavalyi versenyszezon utáni pihenő időszakban október közepén történt bokatörés miatt a felkészülést december közepe tájékán tudta elkezdeni. Először az állóképességet kellett fejleszteni, hiszen kimaradt három hónap. Januárban a spanyolországi Alicantéban volt lehetősége edzőtáborozni egy héten keresztül. A remek körülmények között megrendezett világversenyen 3000 méteren ezüstérmet szerzett, a 10 kilométeres szakaszt pedig megnyerte és ezzel Bodorkós-Horváth Kata lett a szám világbajnoka immár az 55 évesek korosztályában is.

- Azt vallom, Eb-n, vb-n a helyezés fontos és ha az egy jó versenyidővel párosul, akkor maximálisan teljesítettem a célkitűzést - vélekedett Bodorkós-Horváth Kata, a Szombathelyi Dobó SE atlétája. - Ebben a korosztályban én új versenyzőnek számítok (decemberben töltöttem be az 55 évet). Voltak számomra ismeretlen versenytársak és tartottam is tőlük, a verseny rajtja előtti két napban nagyon izgultam. Igazából helyezésben erre az eredményre számítottam, időeredményem lehetett volna jobb is. De nem vagyok elégedetlen, tudom, bennem van egy jobb időeredmény és azon leszek, hogy ősszel az En-n meg is gyalogoljam.

A vb-győztes most jól megérdemelt kéthetes pihenését tölti, hogy aztán május 6-án újult erővel vághasson neki a csehországi Kolínban rendezendő öt ország (Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia) szenior válogatott viadalának, ahol a magyar csapat tagjaként 3000 m gyaloglásban és 5000 m futásban igyekszik majd a mieinket minél jobb eredményhez segíteni.