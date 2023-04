Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–DVSC SCHAEFFLER U19 31-28 (15-14). Debrecen, 120 néző, női NB I/B.-s kézilabda-mérkőzés, vezette: Dulai Á., Pisák B. K.

SZKKA: Christe, Balog (kapusok), Balogh P. 1, Pődör B. 8, Pődör R. 11, Szmolek 2, Kucsár D. 1, Tanaskovics, Győri V. 1, Varga N., Horváth A. 4. Edző: Pődör Zoltán.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4-3. 19. p.: 9-11. 25. p.: 14-14. 36. p.: 17-18. 44. p.: 21-21. 56. p.: 30-27.

Kiállítások: 14, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 4/5.

Kétségtelen, hogy két remek formában lévő együttes feszült egymásnak vasárnap délután a cívisvárosi Hódos Imre Sportcsarnokban. A vendég vasiak zsinórban öt, míg a kis Loki sorozatban három győzelemmel a háta mögött várta a találkozót, amely hazai rohamokkal indult, az első percekben egyértelműen a hajdúságiak irányítottak (5. perc: 4-2). Hét és fél perc elteltével vette át először a vezetést Pődör Zoltán alakulata, amely rövid idő leforgása alatt Pődör rebeka, Szmolek Apollónia és Pődör Blanka találatával háromgólos előnyre tett szert (4-7). Egészen a 25. minutumig kezében tartotta a meccs irányítását a Szombathely, ám az, hogy Pődör Blanka 23. percben értékesített hetese után (11-14) egészen a félidő végéig nem találtak be a vendégek, ami érthető módon megbosszulta magát. A DVSC U19 ledolgozta hátrányát, majd a szünet előtt fordított (15-14).

Térfélcserét követően úgy tűnt, Pődör Zoltánnak sikerült rendet tennie a fejekben, ugyanis a 36. percben Pődör Rebeka újabb találatával újfent az SZKKA-nál volt az előny (17-18). A macska-egér harcban folyamatosan a szombathelyiek játszották az üldözött szerepét, 1-2 góllal jártak a kis Loki előtt. Az 53. percben egy újabb mérföldkőhöz érkezett az összecsapás, sokadjára támadtak fel a vendéglátók, akik előbb Nagy Nóra révén egyenlítettek, majd Kiss Csenge góljával megfordították az állást (27-26). A macska-egér harc szereposztása tehát megint megváltozott. Győri és Tanaskovics kétperces kiállítása a lehető legrosszabbkor jött az SZKKA számára – egy perc alatt volt kénytelen megválni két játékosától a vendég gárda, és ez bizony meghatározónak tűnt a meccs végkimenetelét illetően. Az utolsó öt percben újfent gólképtelen volt a vasi alakulat, igaz, a DVSC is csak egyszer talált be, ám nem kis meglepetésre így is három góllal verte a győzelemre jóval esélyesebb szombathelyi együttest.