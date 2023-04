Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 82-68 (29-20, 14-20, 18-15, 21-13). Budapest, Tüskecsarnok, kosárlabda Magyar Kupa, elődöntő, vezette: dr. Mészáros, Tőzsér, Makrai.

Falco: Pot 6, Brown 21/15, Kovács B. 3/3, Tiby 21/9, Keller 8. Csere: Perl 12, Krivacsevics 3, Cowels 8/6, Barac –, Sövegjártó –, Horváth Á. –, Takács Zs. –. Edző: Milos Konakov.

KTE: Townes 17, Klobucar 11/6, Ivkovics 3/3, Dramicanin 10/6, Karahodzsics 16. Csere: Wittmann 3/3, Kiss D. 4, Kucsera 3/3, Fazekas –, Tóth Balázs. 1, Tóth Barna –. Edző: Forray Gábor.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 13-8. 7. perc: 24-14. 12. perc: 29-25. 18. perc: 39-40. 20. perc: 43-40. 22. perc: 50-40. 27. perc: 54-51. 30. perc: 61-55. 33. perc: 66-58. 36. perc: 72-62. 38. perc: 79-67.

A Falco kezdett jobban, gyorsan dobott három triplát. De a védekezése is rendben volt. Így a KTE már a 4. percben kénytelen volt időt kérni (13-8). Majd célba ért az első kecskeméti hármas is. De lendületben maradt a Falco, szinte minden támadását ponttal zárta. Gyosan ki is alakulat a 10 pontos szombathelyi előny (7. perc: 24-14). Szervezetten, higgadtan játszott a vasi gárda, jó lepattanózott – kézben tartotta az irányítást. Kilenc ponttal nyerte meg az első negyedet. A másodikat viszont 5-0val nyitotta a Kecskemét (12. perc: 29-25). Kiengedett a Falco, több labdát adott el, felpuhult a védekezése. Időkérés után egy agresszívabb Falco tért vissza a pályára, Keller megtörte a gólcsendet, Tiby betalált távolról – de a KTE nem adta fel, extra dobásokkal közel tartotta ellenfelét. Olyannyira, hogy Konakov mester ismét maga köré gyűjtötte tanítványait (17. perc: 39-38). Ám Karahodzsics büntetőivel fordított a KTE (39-40). A nagyszünetben három pontos szombathelyi előnyt mutatott a tábla (20. perc: 43-40).

A második félidő elejét megnyomta a Falco, jó védekezésből szerzett könnyű, gyors kosarakat – 7-0-s szombathelyi rohanás után jött is a kecskeméti időkérés (22. perc: 50-40. Rendezte sorait a KTE, triplákra építve elkezdett ismét zárkózni (27. perc: 54-51). Ám mikor nagyon kellett, a Falco oldaláról mindig betalált valaki – például Cowles távolról (61-53). De a Karahodzsics által vezérelt Kecskemét ott loholt ellenfele nyomában (20. perc: 61-55) – maradt izgalom negyedik negyedre. Peregtek a percek, a Falco pedig higgadtan játszott (33. perc: 66-58). A kecskemétiektől mindenki Townestől várta a pontokat – szombathelyi oldalon megoszlottak a terhek. A Falco igyekezett felőrölni fáradni látszó ellenfelét (36. perc: 72-62). KTE-időkérés után Klobucar-tirpla jelezte, hogy még nem adta fel a Kecskemét. Ettől függetlenül a Falco eldöntötte a meccset, bedarálta ellenfelét, a hajrát már nyugodtan, fiatalokkal játszhatta le (38. perc: 79-67).

A Falco higgadtan, szervezetten játszott, éppen annyit adott ki magából, amennyit kellett, de így is biztosan nyert – és maradt erős a vasárnapi kupadöntőre!

A vasárnapi menetrend, bronzmeccs: Szolnok–Kecskemét 17.00. Döntő: Falco–Sopron 20.00.