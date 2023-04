Hatodik alkalommal adott otthont Békéscsaba a Kick-box Diákolimpia döntőjének, amely egyben válogatóverseny is volt az augusztusi isztambuli utánpótlás Európa-bajnokságra. A megmérettetésre rekordszámú, 600 nevezés érkezett az ország 53 településéről. A Magyar Diáksport Szövetséggel kötött védjegyhasználati szerződés alapján a Magyar Kick-Box Szövetség együttműködve a József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesülettel közösen rendezte meg az Országos Diákolimpia Döntőt. Három szabályrendszerben, hat tatamin folytak a küzdelmek.

A szombathelyi Controll Se kick-box szakosztályát 11 versenyző képviselte az év egyik legfontosabb tornáján. A sportolók a klubjuk mellett az iskolájukat is képviselték az eseményen. A Controll SE sportolói a pointfighting, light-contact és kick-light szabályrendszeren kívül formagyakorlatban is megmérettették magukat. Kadet II.-es korosztályban 47 kg-os súlycsoportban kicklightban és light-contactban is Kántor Krisztián a legjobb nyolcig jutott. Takács Bence 57 kg-ban light-contactban szintén a legjobb nyolcig jutott, kicklightban viszont már a dobogó legalsó fokára állhatott. Kustánczi Dáriusz 52 kg-ban light-contactban a döntőig menetelt, ám ott kikapott, így ezüstéremmel zárt, kicklightban pedig bronzérmet szerzett. Szikora Máté a 63 kg-sok között light-contact és kicklight szabályrendszerben is harmadik lett. Rumankó Levente 63 kg-ban light-contactban a legjobb nyolcig jutott, kicklightban pedig az előkelő második pozícióban végzett.

A juniorok között 50 kg-ban Kovács Sára nagyot küzdve két bronzérmet zsebelt be light-contactban és kicklightban is, míg Barbarics Alexa 60 kg-ban mindhárom szabályrendszerben érmet szerzett. Light-contactban harmadik, kicklightban első, pontfighting pedig második helyen zárt. Pataki Barnabás 57 kg-d s súlycsoportban light-contactban bronzot, kicklightban pedig ezüstöt szerzett. Nagy Zeusz a Controll SE első formagyakorlatos aranyérmét gyűjtötte be CreativeForms-fegyveres egyéni kategóriában. Emellett 63 kg-ban light-contactban és kicklightban is a legjobb nyolcig jutott. Prikler Márk is remekelt, 79 kg-ban light-contactban arany-, kicklightban pedig ezüstmedál került a nyakába Ersing András ellenében, aki szintén fényesen szerepelt 79 kg-ban, hiszen light-contactban második, míg kicklightban első helyen zárt. 4 arany, 6 ezüst és 8 bronz lett a Controll SE idei diákolimpiai mérlege az országos döntőben.

– Egyesületünk az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sok éremmel tért haza a Diákolimpia Országos Döntőről – számolt be Dancsó Zotán, a szombathelyi Controll SE edzője. – Nagyon tetszett, hogy amiket edzéseken gyakoroltunk, azokat az elemeket tétmeccsen is viszont láttam versenyzőinktől. Az arany-, ezüst-, és bronzérmek száma még akár több is lehetett volna, ám apró taktikai fegyelmezetlenségek, és némi rutintalanság miatt ez most így sikerült. Persze, a 18 medál önmagáért beszél, országos szinten a meghatározó klubok közé tartozunk, megyei szinten a legtöbb érmet mi hoztuk. Hasonló létszámban tervezünk indulni a május végi esztergomi korosztályos magyar bajnokságon és bízom benne, hogy hasonlóan jó eredményekről számolhatok majd be.

A dobogó 3. - fokán fekete melegítőben - az agrobios Bedi Miklós

Forrás: Agrobio Classic Kick-box és Box Sport Club

A szombathelyi Agrobio Classic Kick-box és Box Sport Club két utánpótlás versenyzővel indult az idei Kick-box Diákolimpiára. Bedi Miklós pointfighting-, míg Verko Djordjevic formagyakorlat kategóriában mérettette meg magát. A versenyzőket Mayer Gábor vezetőedző készítette fel, a versenyen Kelemen Klementina Renáta edző segítette a sportolókat. Bedi Miklós a juniorok 63 kg-s pointfighting szabályrendszerében bronzérmes lett, Verko Djordjevic pedig pusztakezes formagyakorlatban negyedik pozícióban zárt. Djordjevic a klub első versenyzője, aki formagyakorlatban mutatta meg tudását.

A castrumos Horváth Szabolcs

Forrás: Castrum Sec-Dinamica SE Körmend

A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend három versenyzővel, összesen hét nevezést adott le a rangos tornára. Horváth Szabolcs a Kisalföldi ASZC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjaként kadet II.-es korcsoportban 47 kg-ban versenyzett. Light-contactban, és kicklight szabályrendszerben is szépen menetelt a döntőig. Hat mérkőzésen hat egyhangú 3:0 arányú győzelmet aratott. A döntőkben is magabiztosan versenyzett, így két aranyéremmel gazdagította éremgyűjteményét Andorka Imre tanítványa. Bár egy súlycsoporttal feljebb versenyzett Szabolcs, de ebben is jól halad a válogatottság megszerzése felé. Szintén kadet II.-ben szerepelt Antal Laura, a Vas Megyei Szakképzési Centrum Savaria Technikum és Kollégium tanulója. 60 kg-ban versenyzett, pointfightingban ezüstérmes, light-contactban bronzérmes, és kicklightban ugyancsak ezüstérmes lett. Lakatos Erik, a Vas Megyei SZC Rázsó Imre Technikum diákjaként junior korcsoportban 84 kg-ban light-contactban harmadik, kicklightban pedig második pozícióban zárt.