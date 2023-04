A megmérettetésre 18 egyesület 355 nevezést adott le. A vasi, szombathelyi színeket a „Leo” Karate-do Egyesület képviselte nyolc versenyzővel. Németh Anna a 8-9 éves kezdő korcsoportban katában (formagyakorlat) második, kumitéban (küzdelem) és szivacs kumitéban harmadik lett. Káldi Kevin és Németh Máté a 10-11 éves kezdő korcsoportban indult. Katában és kumitéban is mindketten bronzérmet gyűjtöttek be. Szivacs kumitéban ugyancsak bronzéremmek gazdagodtak. A 10-11 éves haladó korosztályban Bánhegyi Péter katéban és kumitéban is a dobogó második fokára állhatott fel. A 12-13 éves lányoknál katában Kovács Nóra ötödikként zárt. A 14-15 éves kezdőknél Szalay Bálint kumitéban lett harmadik. A 16-17 éves haladó korosztályban Kovács Ákos katában ezüstéremmel zárt, kumitéban ötödik lett. Felnőtt katában Somogyi Laura diadalmaskodott.

Gál Róbert vezetőedző elmondta, felemás érzések vannak benne tanítványai eredményeit nézve. Volt, aki remek teljesítményt nyújtott, de akadt olyan is, aki elmaradt legjobbjától.