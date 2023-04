Április első hétvégéjén 114 ifi birkózó sorakozott fel az angyalföldi Sterbinszky-kézilabdacsarnokban, ahol az U17-es korosztály számára az idei második válogatóversenyt rendezték szabadfogásban és női birkózásban. A magyar mezőnyt ezúttal a szlovákiai Kassáról érkezett versenyzők színesítették, nyertek is egy aranyat az egyik szabadfogású súlycsoportban. A Haladás VSE szakosztályát képviselők közül öten szereztek medált. 55 kilogrammban Kovács Huba a későbbi bajnok vasasos Arsunkaevtől kikapott, így bronzérmes pozícióban zárt. A 65 kilogrammosok között szőnyegre lépő Takács Arnold az adácsos Varga Mátéval szemben maradt alul, így vigaszágra került, ahol soron következő két ellenfelét legyűrve végül a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Huszár Olivér 92 kilogrammban az angyalföldi Veress Bence és a kiskunfélegyházi Czakó Zoltán mögött harmadik helyen zárt. A 110 kilogrammosok mezőnyében Fábián Bálint egészen a döntőig menetelt, ahol a kipestiek tehetsége, Kovács Dominik jobbnak bizonyult a szombathelyi versenyzőnél, akinek ezüstérem került a nyakába. Ugyanebben a súlycsoportban a szintén haladásos Balla Levente ötödik helyen fejezte be a viadalt. A megszerzett pontok alapján Veréb István csapata összetettben a második pozícióban végzett a Vasas SC mögött, valamint a Ferencvárosi TC előtt.

Forrás: HVSE

– Elég jól sikerült ez a verseny, sőt, úgy vélem az elmúlt időszakban ez az egyik legjobb volt – értékelt Veréb István, a HVSE birkózó szakosztályának vezetője. – Voltak ugyan hiányosságok most is, de alapvetően jól teljesítettek a fiatalok. Fábián Bálint ugyan megverte azt az ellenfelét, akitől a korábbi tornán kikapott, viszont, akit meg múltkor sikerült felülmúlnia, azzal szemben most alulmaradt. Talán emiatt lehet egy kis hiányérzetünk.

Bálinttal kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy utazik a válogatottal egy nemzetközi tornára, Wolfurtba, ahol 110 kilogrammban szerepel majd, reményeink szerint sikeresen. 80 kilogrammban Fekete-Riha Károly sajnos már a legelső fordulóban kemény ellenfelet kapott, kifogta a későbbi második PEAC-os Solimant, majd a következő körben a pozsonyi Savatieiev is jobbnak bizonyult nála – nem volt kedvező a sorsolása, kis szerencsével előbbre is végezhetett volna. Ez a többiekről is elmondható, de azért hozták a fiúk az eredményt. Hamarosan kezdődik az országos bajnokság, arra kell az igazi formát időzíteni.