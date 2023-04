A második félidőt végig támadta a Turzó-csapat - a Belgium beszorult, foggal.-körömmel védekezett, a kapusa nagy napot fogott ki. Végül Dróth törte fel a reteszt, amikor két perccel a lefújás előtt szerzett közelről gól (3-2). Így ledolgozta az első meccsen összeszedett hátrányát a magyar válogatott - jöhetett a hosszabbítás.

A ráadásban Hajmási találatával került előnybe válogatottunk (4-2). Az ellenfél vészkapus játékra váltott, és betalált (4-3). A folytatásban több meccslabdát is elpuskázott csapatunk - Pál például a felső lécre bombázott egy kisbüntetőt. Az eredmény már nem változott. 5-5-ös összesített eredmény után következtek a büntetők, a hatos-rúgások. A belgák céloztak pontosabban, és nyertek 4-3-ra. Vas, Nagy Imre és nem hibázott, Pál és Hajmási azonban rontott.

Magyarország - Belgium 4-3 (3-2, 3-2, 2-2) - büntetők után 3-4.

Berettyóújfalu, 1200 néző, válogatott futsalmérkőzés, világbajnoki-pótselejtező, visszavágó.

Magyarország: Alasztics M. - Dávid R., Vas Á., Fekete O., Hajmási M. Csere: Krajcsi B. (kapus), Bíró A., Nagy I., Szalmás Z., Rábl J., Pál P., Dróth Z., Nagy K., Bencsik R. Szövetségi kapitány: Turzó József.

Gólszerzők: Pál, Nagy, Dróth, Hajmási.

– Kavarognak bennem az érzések, egyrészt nagyon csalódott vagyok a kiesés miatt, másrészt büszkeséget érzek, mert a srácok háromgólos hátrányból hozták vissza a párharcot, sőt összesítésben vezettünk is – értékelte a mérkőzést az MLSZ hivatalos honlapján Turzó József szövetségi kapitány. – Nehéz volt megélni ezt az érzelmi hullámvasutat, sajnálom, hogy így alakult a vége. Jól kezdtük a mérkőzést, bosszantó, hogy két olyan szituációból kaptunk gólt, amire külön készültünk, mégsem tudtuk levédekezni az adott helyzetet. Ezt követően viszont nagyon sokat tettünk a fordításért, jól játszottunk, amiben a nagyszerű közönség biztatásának is óriási szerepe volt. Ezúton is köszönjük a szurkolást, remélem sok hasonló hangulatú meccs vár még a fiúkra, de pozitív befejezéssel.