A Haladásban a korábban sérült Bosnjak, Derekas, Csató mellett a vakbélgyulladással megműtött Verpecz és a lábfejtörést szenvedett Simut valamint az öt sárga lapos Németh Milán is hiányzott. Ennek ellenére az első félidőben a vasiak hátsó alakzata kifejezetten jól állt a lábán, miközben támadásban több veszélyes helyzetet is kidolgozott a zöld-fehér együttes. A gyirmótiak kapusa, Hársfalvi azonban remekül védett, bár Rácz tizenegyesénél nem ő hárított, hanem a kapufa. Mindkét gárda kulturált, szervezett futballt mutatott be. Az első 45 percben a helyzetek alapján a vasiak álltak közelebb a vezetéshez.Szünet után felpörögtek az események. Soltész duplájával gyorsan kétgólos előnyre tett szert a Gyirmót, de a Haladás nagyjából ugyanilyen gyorsan egyenlített. Újabb gyirmóti gólra újra szombathelyi volt a válasz – hullámzott a meccs, sorjáztak a támadások, a helyzetek. Összességében remek második félidőt produkáltak a csapatok, igazságos a döntetlen. Noha a vasiaknak nem sikerült nyerniük, a szurkolók a lefújás után értékelték az elszántságot, a küzdést, hajtást és tapssal jutalmazták a játékosokat. Azt, hogy háromszor is hátrányból álltak fel a zöld-fehérek.