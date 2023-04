A Békéscsaba állt bele agresszívabban a meccsbe. És egy szöglet után gyorsan meg is szerezte a vezetést. A folytatásban aztán felvette a tempót a Haladás is, mezőnyfölényt harcolt ki. A nyomás pedig helyzetekben is megmutatkozott – teljesen megérdemelten egyenlített a házigazda. És az egyenlítő gól után sem vett vissza a tempóból. A Békéscsaba beszorult. Majd a félidő hajrájára rendezte sorait, vezetett néhány kontrát. Lüktető, hajtós meccset szakított meg a szünetet jelző sípszó.

Fordulás után nagy lendülettel tért vissza a pályára a Haladás, és egy jogos 11-esből szerzett góllal gyorsan meg is fordította az eredményt. A Békéscsaba igyekezett támadóbb szellemű játékra váltani, felívelt labdákkal, beívelésekkel próbált zavart okozni hazai oldalon – és a hazaiak mintha visszább vettek volna a tempóból. Csapkodóvá vált a játék, sok hibával, kevés helyzettel. A hajrában, az utolsó 10 percben minden mindegy alapon ment előre a vendég. A Haladás kontrákra rendezkedett be– rúgott egy kapufát. A hat perces hosszabbításban már nem változott az eredmény – mert Mursits bemutatott egy bravúrt. Nagy csatában nyert a Haladás.