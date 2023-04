Az utolsó hely is elkelt a férfi futsal Magyar Kupa négyes döntőjében: a Rubeola FC a negyeddöntő első meccsén 3-3-as döntetlent játszott a Magyar Futsal Akadémia vendégeként, majd a hazai vis - szavágón 8-4-re nyert, és továbbjutott. Így kivívta a helyét a négyes döntőben, ahová már korábban kvalifikálta magát a címvédő, háromszoros kupagyőztes Haladás VSE, az SG Kecskemét Futsal és az MVFC Berettyóújfalu. Az elődöntő párosításait kedden, 10 órakor sorsolják ki – vélhetően a HVSE, a Kecskemét és a Berettyó is a Rubeolát szeretné magának ellenfélnek. A futsal Magyar Kupa négyes döntőjének (Final Four) a debreceni Főnix Aréna ad otthont május 6–7-én.