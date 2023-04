A listavezető, címvédő Haladás jó formában várta a rangadót – míg az amúgy jó erőt képviselő Veszprém még nem nyert meccset a felsőházban

Veszprém Futsal–Haladás VSE 2-4 (1-2). - Veszprém, 300 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Juhász, Czene-Joó, Urgyán.

Veszprém: Spandler – Fridrich, Everton, Gavrilovic, Gerencsér. Csere: Soós (kapus), Molnár R., Dorogi, Bognár, Molnár D., Ábrahám, Bencsik, Fellembembek, Kiss M. Edző: Fehér Zsolt.

HVSE: Alasztics – Kovács M., Luiggi, Henrique, Sipos. Csere: Gyimesi (kapus), Szalmás, Knizs, Nagy K., Hajmási, Dróth, Vatamniuc-Bartha, Fehér, Vas. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Kiss M. (4.), Gavrolivoc (28.), ill. Henrique (14.), Vas (17.), Vatamaniuc-Bartha (29), Dróth (32.).

Agresszívan álltak bele a meccsbe a csapatok. A Haladásnál volt többet a labda, kapura veszélyesebbnek tűnt – magasan letámadta ellenfelét, erős tempót diktált. Mégis a Veszprém szerzett vezetés: Spandler kapus szúrta rá messziről, szinte a félpályáról, a löketbe Kiss tette bele a fejét, a labda a kapuba perdült (1-0). De nem változott a játék képe, nyomott tovább a HVSE – a házigazda pedig keményen, szervezetten védekezett. Nem is tehetett mást, mert csak pillanatokra volt nála a labda. Még bő nyolc perc volt hátra az első félidőből, amikor a Veszprém elérte az öt csapathibát – a Haladás háromnál járt ekkor. Időt kért Junra mester, vélhetően pontosabb, hatékonyabb támadójátékot kért csapatától. Végül Henrique törte fel a reteszt, egy szögletvariáció végén talált kapuba (1-1). Spandler nagy formában védte a veszprémi kaput – de Vas Ádám fordított! Remek szóló után tüzelt, a kapus védett, ám a szombathelyi játékos a kipattannót irgalmatlan erővel zúdította a bal felső sarokba (1-2). a félidő hajrájában labdavesztés után Bencsik kezezett a földön fekve, megakadályozva ezzel egy szombathelyi kontrát – de a játékvezető nagyon nem akart kisbüntetőt adni, inkább adott egy sárga lapot a reklamáló Juanra mesternek.

Fordulás után sem vettek vissza a tempóból, az agresszivitásból a felek. El is szabadultak az indultok, a játékvezetők nem igazán tudták lekövetni az eseményeket – több szabálytalanság felett is nagyvonalúan szemet hunytak. Aztán Gavrilovic egy remek egyéni alakítás végén egyenlített a Veszprémnek (2-2). De még ki sem ünnepelhették magukat igazán a hazaiak, máris ismét a szombathelyieknél volt az előny: Henrique bombáját védte Spandler, a kipattanót azonban közelről Vatamaniuc-Bartha vágta kapuba (2-3). Majd Dróth fordult le a védőjéről, és a kapus lába között talált a hálóba (2-4). Bő hat perc volt hátra, amikor a Veszprém vészkapus játékra váltott. De jól védekezett a HVSE – nem volt veszélyben a vezetése. Sőt, a hajrára le is csillapodtak a kedélyek – talán belenyugodott a vereségbe a Veszprém. Végül biztos, megérdemelt HVSE-győzelemmel ért véget a meccs.