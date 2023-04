A szombathelyiek játékosa tavaly márciusban Eb-selejtezőn debütált a felnőtt válogatottban és azóta is rendszeresen tagja a nemzeti együttes keretének. Így volt ez a horvátok elleni vb-selejtező párharc során, amelynek végén az esélyesebb horvátok örülhettek és jutottak ki a világbajnokságra. Szlovákia hazai pályán ugyan megszorongatta ellenfelét (23-25), de a visszavágón már simán nyertek a horvátok (31-18) - olvasható az SZKKA honlapján.

- Hatalmas megtiszteltetés volt újra válogatott mezben játszani. Fiatalként ez fontos célom volt és mindig nagyon örülök az újabb meghívóknak. A horvátok az utóbbi időben megmutatták, hogy mennyire jó csapat, most mi is megtapasztaltuk, hogy milyen harci szellem van bennük. Rutinos, Bajnokok Ligájában szereplő játékosok és fiatal tehetségekből áll a horvát válogatott. Az első meccs nagyon jól sikerült számunkra, két góllal maradtunk alul, de a második mérkőzésen simán nyertek a horvátok, így végül nem jutottunk ki a világbajnokságra. A visszavágón én is kaptam lehetőséget, de próbáltam kívülről is figyelni és tanulni, mozdulatokat rögzíteni magamban a tapasztalt játékosoktól. Igyekszem ezeket fejleszteni, hogy később én is meghatározó tagja legyek a csapatnak – mesélte Győri Viktória.