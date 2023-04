AVUS-ASI DSE 11-5 (3-1, 3-1, 2-1, 3-2). Szombathely, 80 néző, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Kovács S., Ercse.

AVUS: Antoni - Hajmási 2, Csaba 3, Szőke 2, Szabó B., Sági, Maciejewski 2. Csere: Kovács K. 1, Makarenko 1, Berényi, Makrai, Németh B., Kertész. Edző: Zoufal Norbert.

Remekül kezdte az első negyedet a szombathelyi csapat, Hajmási és Maciejewski góljával 2-0-ra elhúzott, majd Csaba büntetőből is betalált. A dobogó harmadik fokán álló fővárosiak a negyed lefújása előtt szépítettek. A második negyedben Csaba használt ki egy emberelőnyös szituációt (4-1). A hazaiak remekül játszottak, hatékonyan védekeztek - a vendégek nem tudtak kibontakozni. A nagyszünetre így már 6-2-es szombathelyi előnnyel vonultak a csapatok. A harmadik negyedben is az aligátorok játszottak jobban, nem engedték közel magukhoz rellenfelüket, sőt, 8-2-re elhúztak. Eldőlt a meccs, így az utolsó negyed így gyakorlatilag formalitás volt. Hosszú gólcsend után az utolsó két percekre ismét megélénkült a meccs, négyszer is betaláltak a csapatok. Az AVUS remekül játszva - jól védekezve és támadva - a vártnál simábban győzte le az ASI-t.

A tavaszi szezon eddigi legjobb játékával nyertünk egy erős ellenfél ellen, magabiztosan és keményen pólóztunk, egy rossz szavam sem lehet - mondta Zoufal Norbert, az AVUS edzője. - Mindent megvalósítottunk, amit elterveztünk, kezdve a védekezéssel, a kapusteljesítménnyel. Ráadásul most elöl is jól működtek a dolgok.