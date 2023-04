A szombathelyi csapatban a sérült Balogh, Baccaro, Kránicz, Németh Mirtill és Nagy Vanessza hiányzott, a legutóbb Felcsúton csereként beálló Szil és Urbán viszont ismét a kispadok kapott helyet, miként Sweatman is.

Kiegyenlített, változatos játékkal teltek az első percek. A 11. percben egy megpattanó lövés Kiss-Lantosról ugyancsak megpattanva a jobb oldalon érkező Németh Adélhoz került, aki három méterről a bal sarokba lőtt (1-0). A másik oldalon Szakonyi lőtt fölé hat méterről. A vendégek bátrabbá váltak, átvették az irányítást. A 24. percben egy indításra Madrid lépett ki egyedül a bal oldalon, majd 16 méterről a bal sarokba lőtt (1-1). A 28. percben Vladulescu labdáját Varró kapta üresen a bal oldalon, de nagy helyzetben, 10 méterről a kapusba lőtt. A másik oldalon Madrid passzolt lövés helyett ziccerben, Schildkraut nagy vetődéssel felszedte az átadást. A 45. percben Kiss-Lantos csapott rá egy labdára, bevezette a tizenhatoson belülre, majd 13 méterről a jobb sarokba lőtt (2-1).

Szünet után a 49. percben Nagypál két csel után remek mozdulattal a jobb felső sarokba emelt (3-1). Az 57. percben Németh Adél a Vladulescutól kapott labdával három védőt kicselezve hat méterről, jobbról a hosszú, jobb sarokba helyezett (4-1). A 63. percben Nagypál sarkazását Csizmadia balról, 14 méterről tűzte rá, de Magyar védett. A szombathelyiek irányították a játékot, a vendégek sem adták fel, mentek előre a szépító gólért, gólokért. A 72. percben Szil remek passzát Feketevízi 11 méterről, jobbról a felső lécre emelte. Úgy tűnt, eldőlt a meccs – ám nem így történt. A 80. percben Lovász labdájával Kós lépett ki és lőtt a jobb sarokba (4-2). A 87. percben egy jobb oldali szabadrúgást Madrid lőtt közelről a hálóba (4-3). A 91. percben Feketevízi lőtt közelről a jobb sarok mellé.

A Haladás Viktória – különösen a második félidőben – sok lendületes támadást vezetett, szép gólokat szerzett és a cserék is jók szálltak be a meccsbe. A vasiak nagyobb arányban is nyerhettek volna.