Az NB I.-es kosárlabda-bajnokság negyeddöntőjének első meccsén, még április elején a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely simán verte a vendég DEAC gárdáját (87-67). Ám a győzelem vezéráldozattal járt. Az összecsapás hajrájában ugyanis térdsérülést szenvedett a Falco amerikai kulcsjátékosa, Zachary Brown. Aki egy felugrás után rosszul fogott talajt, és nagy fájdalmak közepette, bicegve, társaira támaszkodva hagyta el a pályát. Később kiderült, hogy az NB I.-es mezőny egyik legjobb védőjátékosa keresztszalag-szakadást szenvedett – számára a szezon véget ért. A 28 éves Brown a napokban Győrben fekszik kés alá.

– Egy elég magas felugrás után szerencsétlenül értem talajt. A testem az egyik, a lában a másik irányba mozdult el – nem bántott senki. Hallottam egy nagy reccsenést, éreztem, egy éles fájdalmat a térdemben, egyből tudtam, hogy komoly a sérülésem – elevenítette fel sérülése pillanatát a Falco légiósa, Zac Brown. – Korábban volt egy fáradásos törés a lábamban, amiből elég gyorsan felépültem – ilyen súlyos sérüléssel még nem kellett megirkóznom karrierem során. Győrben műtenek, minimum nyolc hónapos felépülési idő vár rám. Ebben a naptári évben már nem léphetek pályára – de bizakodó vagyok.

– Minden percét élveztem, amit a Falcónál töltöttem – folytatta Brown. – Játszottam már Cipruson, Franciaországban, Németországban, és ugye korábban Szegeden is – a Falco karrierem top kettő klubja között van. Profi a klub, kiváló a szakmai munka, óriási szurkolótábor áll a csapat között – és komoly célokért lehet küzdeni. A Falco nemzetközi viszonylatban is megállja a helyét. Nem mellékesen baráti, befogadó közegbe kerültem, kiváló a légkör, a hangulat az öltözőben, de a városban járva is lépten-nyomon érzem, hogy mekkora szeretet övezi a Falcót. Korábban a Szegeddel begyűjtöttem már egy bajnoki bronzérmet, de a Falcóval elnyert kupagyőzelmem volt az első igazán komoly sikerem európai karrierem során. Amire nagyon büszke vagyok, ahogyan arra is, hogy hasznos játékkal vehettem ki a részem a sikerből. Az viszont nagyon elszomorít, hogy már nem lehetek a segítségére a társaknak a bajnoki címért folytatott csatában. De szurkolok ezerrel! És biztos vagyok benne, hogy a Falco a bajnokságban is csúcsra fog érni, mert ütőképes, erős a csapat, és nagyon egyben van, mentálisan is erős a társaság!

– Nem tudom, hogy számomra mit hoz a jövő, hol folytatom a kosárlabdát. De ha úgy adódik, szeretném egyszer befejezni az elkezdett munkát: szeretnék egyszer bajnokságot is nyerni a Falcóval! – zárta szavait Brown.