A Haladás második számú, NB II.-es gárdája az előkelő 3. helyen zárta az alapszakaszt, majd a Mad Dogs Futsal elleni gólzáporos 8-4-es idegenbeli győzelemmel kezdte a felsőházi rájátszást.

A napokban két bajnokit is játszott a zömében fiatal, saját nevelésű játékosokat felvonultató szombathelyi csapata – mindkétszer ikszelt. Először a vendég PTE PEAC ellen végzett 2-2-re – már az 5. percben 2-0-ra vezetett, de nem tudta eldönteni a meccset, amire végül ráfizetett, meg kellett elégednie az egy ponttal. Szombathelyi részről Kovács Richárd és korosztályos válogatott Kiss Patrik iratkozott fel a gólszerzők közé. Majd legutóbb, pénteken este a szomszédvár Nagykanizsát fogadta a HVSE II., és ez az összecsapás is 2-2-er eredménnyel zárult. Itt viszont a zalai rivális kezdett jobban, már a 7. percben vezetett 2-0-ra, innen mentett pontot a házigazda úgy, hogy Kiss Patrik a 36. percben, majd a meccs utolsó pillanatában, a 40. minutumban is kapuba talált.

A Sziffer András által edzett alakulat a felsőházi rájátszás 2. helyéről várja a pontvadászat folytatását. A HVSE II. legközelebb majd csak április 17-én, az UTE vendégeként lép pályára.