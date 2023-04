Egis Körmend–Szolnoki Olajbányász 68-64 (19-11, 18-19, 17-18, 14-16) Körmend, 2000 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, negyeddöntő, negyedik összecsapás, vezette: Kapitány G. Ádám J., Makrai M.

Körmend: Chambers 13, Mitchell 13/6, Ferencz 8, Adams 12/6, Omenaka 5. Csere: Cakarun 6, Takács K. 2, Durázi 3, Edwards 3, Kiss M. –, Doktor 3/3. Edző: Kocsis Tamás.

Szolnok: Durham 18/3, Barnes 7, Lukács N. 2, Subotic 7/3, Williamson 15. Csere: Pongó Máté 3, Rudner 6/3, Gilszki –, Révész 6. Edző: Gasper Potocnik.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 3-4. 7. perc: 15-9. 10. perc: 19-11. 14. perc: 30-15. 18. perc: 33-22. 20. perc: 37-30. 23. perc: 41-37 26. perc: 46-41. 33. perc: 60-52. 36. perc: 62-60. 39. perc: 63-64.

Kipontozódott: –.

Visszatérni a győztes útra! – nem is lehetett más célja az Egis Körmendnek a Szolnok elleni párharc negyedik összecsapásán, hiszen egy esetleges újabb Olaj-sikerrel Potocnikék továbbjutottak volna az elődöntőbe. A Szolnok is dűlőre akarta vinni a csatát, remekül kezdték az első negyedet a jászságiak (0-4), aztán a Adams pontjaival a 4. percben már a házigazdánál volt az előny (10-7). Feszes védekezésével többször is hibára kényszerítették a hazaiak az Olajt. 15-9-nél időt kért Potocnik mester. Ettől még nem sikerült redeznie sorait a vendégeknek, Chambers kettesével pedig már 19-9 volt az állás. A negyedet Barnes büntetői zártál (19-11). Mintha csak a múlt szombati Körmendet láttuk volna – most nem volt gond az energiákkal, sem pedig a koncentrálással. Ezer fokon pörögtek a játékosok főleg védekezésben, de a támadásokra sem lehetett panasz. A 14. percben 29-15-nél Potocniknak ismét időt kellett kérnie. Subotic Gilszkivel pörölt, a vendégek trénere pedig az egész gárdával. A játékrész utolsó harmadában faragott hátrányán az Olaj, mivel egyre kevesebb hazai támadás zárult ponttal és bár jól védekezett a Körmend, a vendégek. Adams büntetőivel úgy tűnt marad a 10 pontnyi különbség a csapatok között (37-27), azonban Jabril Durham félpályás dudaszós triplája beakadt, így 37-30-nál vonultak öltözőkbe a felek.