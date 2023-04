Kolorcity Kazincbarcika SE–Szombathelyi Haladás 2-1 (2-1). Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 500 néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Nagy N.

Kazincbarcika: Megyeri I G. – Szekszárdi, Ur, Lippai, Süttő – Székely, (Szemere, 85.) Kovács B. (Szabó B., 71.), Heil, Csatári – Bacsa (Kurdics, 77.), Pálinkás (Takács T., 85.). Edző: Csábi József.

Szombathelyi Haladás: Verpecz – Nyíri, Zvekanov, Devecseri, Németh M. (Bolla, 46.) – Simut (Katona, 81.), Csilus, Rácz, Doktorics (Csernik, 62.) – Tóth M. (Horváth R., 62.), Molnár. Edző: Michal Hipp.

Gólszerzők: Süttő (11-e3sből, 10.), Pálinkás (31.), illetve Simut (12.).

A Haladásban sérülés miatt Bosnjak Predrag, Derekas Zoltán,és Lencse László, öt sárga lap miatt pedig Borvető Áron. Bekerült a keretben két Illés Akadémia-futballista, Mayer Gergő és Katona István.

8. perc: Szekszárdi jobbról, 12 méterről a léc fölé bombázott

10. perc: Bacsa jobb oldali beadása – a játékvezető szerint – a földre kerülő Zvekanov kezére pattant. A tizenegyest Süttő a bal felső sarokba lőtte (1-0).

12. perc: Rácz bal oldali szögletét a hazaiak Simut elé fejelték, a védő ballal levette, majd jobbal, 25 méterről úgy lőtt a bal sarokba, hogy a labda egy védőn megpattant (1-1).

31. perc: Bal oldali bebodás után Pálinkás ollózva, 12 méterről óriási gólt lőtt a jobb sarokba (2-1)

38. perc: Nyíri jobbról 23 méterről lőtt, a labda centikkel zúgott el a jobb sarok mellett.

43. perc: Jobb oldali beadás után a berobbanó Pálinkás közeli lövését védte bravúrral Verpecz.

74. perc: Molnár jobb oldali beadását Csernik lőtte kapura, Megyeri bravúrral védett.

76. perc: Simut jobb sarokra tartó, 21 méteres lövését védte Megyeri.

85. perc: Molnár remek labdájával Csernik ugrott ki a bal szélen, bevezette a labdát a tizenhatoson belülre, kilenc méteres lövését Megyeri védte.

Gyors gólváltással kezdődött a mérkőzés. A hazaiak egy meglehetősen jogtalannak tűnő tizenegyessel szereztek vezetést,a szombathelyiek egy megpattanó lövéssel egyenlítettek. A szombathelyiek voltak aktívabbak, ők irányították a játékot ám újabb gólt mégis a kazincbarcikaiak szereztek. Pálinkás Gergő nagyjából élete gólját szerezte ollózva. Aztán Verpecz védett bravúrral Pálinkás lövésénél. A vasiak támadtak, támadtak, kevés veszély volt az akcióikban.

Szünet után folytatódott a változatos küzdelem. Ám komoly helyzet egyik kapu előtt sem alakult ki. Aztán fokozatosan átvette az irányítást a szombathelyi együttes és idővel jöttek is a helyzetek. A hazaiak ekkor már kizárólag a védekezésre koncentráltak, ellentámadásra sem igazán futotta erejükből. A Haladás mindkét oldalon többször is megbontotta a hazai védelmet, de a legjobb helyzeteket is elpuskázta.

Összességében a helyzetek és a játék képe alapján a döntetlen igazságosabb lett volna., még úgy is,hogy a vasiak nem játszottak jól, sok hibát vétettek.