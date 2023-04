A Falco a szerdai negyeddöntőben a vendég Alba Fehérvárt gyűrte le 79-75-ra – és kvalifikálta magát a Magyar Kupa négyes döntőjébe. A többi negyeddöntős meccsen is szorosan alakultak az eredmények: Paks–Kecskemét 85-87, Szolnok–ZTE 89-88, Sopron–Oroszlány 86-78.

Az alapszakaszgyőztes Falco szombaton a Kecskemét ellen vívja az elődöntőt. Az alföldiek a hatodik helyen zárták az alapszakaszat – a Falcótól pedig hazai pályán (85-95) és Szombathelyen (98-61) is kikaptak. És ezúttal is a bajnoki címvédő sárga-fekete gárda lép pályára esélyesként. A négyszeres bajnok Falco eddig egyszer, 2021-ben nyerte meg a Magyar Kupát, nem titkoltan a második kupatrófeájára hajt Milos Konakov együttese a budapesti hétvégén!

– A Kecskemét az elmúlt két esztendőben a bajnokságban és a kupában is remekül teljesített és ez idén sincs másképp – méltatta a szombathelyiek kupaellenfelét Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Ennélfogva maximálisan tiszteljük ellenfelünket. Tudjuk, miért utazunk Budapestre, ezért nagyon koncentráltan és fegyelmezetten kell játszanunk a Kecskemét ellen, mindent elfogunk követni nem titkolt célunk elérése, a vasárnapi döntőbe jutás érdekében. Most csak és kizárólag erre az összecsapásra összpontosítunk, nem foglalkozunk azzal, hogy mi lesz majd ha... Verasztó térdsérülése miatt továbbra is maródi, rajta kívül mindenki más hadra fogható – fogalmazott a négyszeres magyar bajnok és egyszeres kupagyőztes Falco-Vulcano Energia KC Szombathely trénere.

A másik ágon az egyre jobb formába lendülő Sopron ellen biztosan nem lesz könnyű dolga a Szolnoki Olajbányásznak, amely alaposan megszenvedett szerdán a Zalaegerszeggel. Potocnik mester Milos Konakovhoz hasonlóan csak a szombati meccsre koncentrál.

– Mindegy ki lesz az ellenfél, nehéz meccs lesz, de szeretném, ha a játékosaim élveznék a tornát és jó hangulatban lépnének pályára. Ha arra fókuszálnak amire kell, akkor jön majd az eredmény – fogalmazott az Olaj trénere. Kostas Flevarakisszal, a Sopron edzőjével is madarat lehetett volna fogatni az Oroszlány elleni siker után. Mint mondta, nem ők a favoritok a kupában, de igyekeznek a legjobbjukat nyújtani és a lehető legtöbb energiát mozgósítani hétvégén.

Magyar Kupa, menetrend, Budapest, Tüskecsarnok, elődöntők, szombat: Sopron–Szolnok 17.00, Falco–Kecskemét 20.00. Vasárnap: bronzmérkőzés 17.00, döntő 20.00.