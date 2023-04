A címvédő Falco tét nélkül lépett pályára, hetekkel ezelőtt megnyerte az alapszakaszt – de a meccs az Alba számára sem bírt jelentőséggel, mindenképpen a 3. helyről kezdi a rájátszást. Érdekesség, hogy szerdán Falco–Alba derbit rendeznek Szombathelyen, a kupa negyeddöntőjében...

Rohanós játékkal kezdtek a felek. Az első kosár az Albáé volt, a folytatásban viszont a Falco vezetett néhány ponttal. (3. perc: 4-7). A szombathelyiek védekezése jól működött. Aztán az Alba ritmust váltott, és fordított (5. perc: 11-9) – egy pillanatra. Futottak és tüzeltek a csapatok, váltott vezetést mutatott a tábla. Brown nagyon élt, Perl is jól szállt be a meccsbe (7. perc: 12-17). És kezdett stabilizálódni a szombathelyi előny – gyors, pontos támadásokat vezetett a Falco. Végül hat ponttal nyerte meg az első negyedet. A második etapot viszont 6-2-es rohammal, könnyű kosarakkal nyitotta az Alba – Konakov mester rögtön időt kért (11. perc: 24-26). Cowels rögtön triplával tért vissza – de a másik oldalon Vojvoda is belelendült. Szoros eredménnyel, néhány pontos Falco-vezetéssel folytatódott a meccs. Pedig sorozatban szórta a triplákat az Alba – elsősorban Pongó. A Falco pedig jól lepattanózott. A 15. percben viszont már ismét hazai előnynek tapsolhattak a fehérvári szurkolók (36-34). Elvesztette a ritmusát a vendég, a dobások rendre leperdültek a gyűrűről, a védekezés sem igazán működött. A nagyszünetben négy pont volt a hazai gárda előnye (20. perc: 49-45).

Fordulás után nem változott a játék képe: záporoztak a pontok. Ez a rohanós, kaotikus, a védekezést háttérbe szorító stílus pedig a hazaiaknak feküdt jobban – 10 pont fölé nőtt az Alba előnye (24. perc: 65-54). Időt kért a Falco. De nem sikerült belassítani a fehérvári gárdát (27. perc: 73-56). Az újabb szombathelyi időkérés viszont hatásos volt, Perl vezérletével felzárkózott a Falco (73-64). A harmadik negyed Vojvoda dudaszós bravúrtriplájával ért véget (30. perc: 77-68). Majd hat Alba-pont nyitotta a záró játékrészt. Rohant az eredmény után a Falco, de kapkodott, rengeteg hibát vétett – mind védekezésben, mind támadásban. A 33. percben, 89-70-es eredménynél kért időt Konakov mester. Fel is javult a minden mindegy alapon rohamozó, becsülettel küzdő a Falco, szorossá is tette a hajrát (37. perc: 92-81). Az utolsó perc 95-86-os állásról kezdődött, innen azonban már nem volt visszaút a szombathelyiek számára.

A szokatlanul sok pontot kapó Falco kicsit talán lazábban vette a meccset, túl nagy előnyt engedett ellenfelének, későn nyitotta meg a hajrát – de szerdán visszavághat.

Jegyzőkönyv

Arconic-Alba Fehérvár–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 97-91 (18-24, 31-21, 30-23, 18-23)

Székesfehérvár, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Praksch P., Tóth C., Söjtöry T.

Alba: Pongó 15/9, Somogyi 11/3, DeCosey 17/3, Ford 12/3, Philmore 10. Csere: Takács Mi. 2, Vojvoda 15/9, Diong 15, Szabó Z. –, Takács Ma. –. Edző: Alejandro Zubillaga Jimenez.

Falco: Pot 7/3, Brown 17/9, Kovács B. –, Tiby 10, Keller 6. Csere: Perl 19, Sövegjártó 3/3, Krivacsevics 1, Barac 15/3, Cowels 13/9. Edző: Milos Konakov.

Eredmény alakulása. 3. perc: 4-7. 7. perc: 12-17. 11. perc: 24-26. 15. perc: 36-34. 20. perc: 49-45. 24. perc: 65-54. 27. perc: 73-56. 30. perc: 77-68. 33. perc: 89-70. 37. perc: 92-81. 39. perc: 95-89.

Kipontozódott: Pongó (37.).