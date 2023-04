MTK Budapest–Haladás Viktória 2-0 (1-0). Budapest, Lantos Mihály Sportközpont, 100 néző, női NB I.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Bálint.

MTK: Erős – Hudchanka, Farádi-Szabó, Barkóczi (Bokor, 67.), Legendás – Palama, Haraszti, Vas, Milunovic (Murár, 83.) – Csuhai, Zágor (Vachter, 46.). Edző: Makrai László.

Haladás Viktória: Schildkraut – Nagypál. Gődér, Horti, Pintér (Csáki, 82.) – Németh A., Urbán (Szil, 77.), Kovács V. (Feketevízi, 65.), Kránicz (Németh M. 65.), Csizmadia (Varró, 46.) – Vladulescu. Edző: Markó Edina.

Gólszerző: Csuhai 2 (10., 50.).

A szombathelyi csapatban Balogh Henrietta, Camila Baccaro, Nagy Vanessza és Kiss-Lantos Hanna hiányzott sérülés miatt.

A hazaiak kezdték jobban a mérkőzést, többet birtokolták a labdát. A 10. percben a lesgyanús helyzetben lévő Csuhai elé pattant a labda, aki közelről nem hibázott (1-0). Ezt követően kiegyenlítettebb volt a meccs, labdabirtkoklásban abszolút egyenrangú ellenfelek voltak a vasiak, Németh Adél oldalán pedig többször is megbontották a hazaiak védelmét. Szünet után az 50. percben egy szöglet után a hosszún érkező Csuhai lőtt a hálóba (2-0). A vendégek nem adták fel, jobban futballoztak ellenfelüknél, a 65. percben egy szép támadás után Vladulescu beadását Kovács Virág nyolc méterről fölé lőtte. A fővárosiak védekeztek és csak kontrákból tudtak olykor veszélyeztetni. A 83. percben Vladulescut rúgták fel a tizenhatoson belül – a játékvezető szerint semmi sem történt.

Összességében a Haladás-Viktória a játék képe – különösen a második félidő alapján – alapján egy pontot megérdemelt volna.

Markó Edina: – Végzett játékvezetőként mondom, hogy tapasztalatlan, rutintalan játékvezetői hármast küldtek a mérkőzésre, akik sajnos kicsit elrontották a meccset. Harminc éves pályafutásom alatt most rekamálásért megkaőtam az első sárga lapomat is. Ami pozitívum, az a csapatom játéka, a mérkőzés több periódusában is felülkerekedtünk az MTK-n, nagyon szép dolgokat csináltunk, jól játszottunk, sajnálom, hogy két pontrúgás után kaptunk két gólt.

További eredmények: Puskás Akadémia–Mol Fehérvár 5-0, Diósgyőr–ETO FC Győr 0-4, Kész Szt. Mihály–Újpest. A Kelen SC–FTC mérkőzés a másodikfélidőben 1-0-s ferencvárosi vezetésnél a nagy esőzés és villámlás miatt félbeszakadt.

A Haladás Viktória a következő fordulóban pénteken 17 órakor a Kész-Szt. Mihály Szeged együttesét fogadja a Haladás Sportkomplexumban.