A szombathelyiek klasszisa kedden az osztrák Johannes Ludescher és a bolgár Georgij Ivanov legyőzésével jutott be az elődöntőbe, ahol aztán 7-4-re kapott ki a háromszoros világbajnok georgiai Geno Petriasvilitől. A szerdai helyosztón a 23 éves, görög színekben versenyző Azamat Hoszonovval csapott össze, aki az idei U23-as Eb-n simán kikapott Ivanovtól, így egyértelműen Ligeti volt kettejük csatájának az esélyese.

Forrás: MTI/Illyés Tibor

A meccset ugyanakkor Hoszonov kezdte lendületesebben és az első perc végén a Haladás versenyzőjét figyelmeztették passzivitásért. Ligeti azonnal reagált a bírói feddésre, kiválóan kapaszkodott, onnan intenzíven mozgatta ellenfelét és több ígéretes indítása is volt. Mindez pontot még nem ért, de a passzivitás bélyege Hoszonovra szállt, s a menet második felében félpercen belül kétszer is figyelmeztették. A második után aztán mégsem ő, hanem a magyar szabadfogású mutatott be gyönyörű akciót, egy gáncs után rögtön lábra támadt és levitte ellenfelét (2-0), majd szépen megpörgette (4-0), ráadásul közben a 30 másodperces óra is lepörgött a görög akciója nélkül, így Ligeti 5-0-ás előnyből folytathatta a küzdelmet.

A szünetig már komoly esemény nem történt, a második szakaszban viszont Hoszonov nagyobb sebességre kapcsolt, és még az első percben maga elé forgatta és két pontért eldobta Ligetit (5-2). Ezt követően a magyar jobban figyelt a védekezésre, viszont egyértelműen passzív volt, így újra figyelmeztették, és elindult a 30 másodperces óra. Az viszont nem ment végig, ugyanis Ligeti Dániel egy lendületes támadással kivitte ellenfelét a szőnyegről és 6-2-re növelte az előnyét. Ezzel a meccs érdemi részét lezárta, az utolsó percet már rutinosan kivédekezte és megkönnyebbülten köszönte meg népes rajongótáborának a fülsüketítő buzdítást.

– Ez az első Eb-érmem, amit úgy szereztem meg, hogy csak 70 százalékos állapotban vagyok – nyilatkozta a bronzmeccs után Ligeti Dániel. – Rengeteg nehézségem volt, ezért elsősorban magamat kellett rendbe tennem mára. Nagyon örülök ennek az éremnek, ami komoly lökést ad a szeptemberi belgrádi, mondhatni hazai világbajnokságra. Ott az olimpiai kvótaszerzéshez mindenképpen százszázalékos állapotban kell majd lennem – fogalmazott az MTI-nek Ligeti, utalva arra is, hogy a horváthoz hasonlóan, a szerb fővárosba is elkíséri majd több tízfős rajongótábora, amely óriási hangulatot varázsol mérkőzéseire. – A meccsen arra törekedtem, hogy kiharcoljak egy komolyabb előnyt és ne engedjem magamhoz túl közel a görög birkózót. A második menetben 5-2-nél azért indítottam, mert nem lett volna szerencsés két ponttal belemenni a hajrába.

A 33 éves nehézsúlyú karrierje ötödik Eb-érmét szerezte, 2012-ben második, 2011-ben és 2014-ben pedig harmadik volt, csakúgy mint a tavalyi, budapesti kontinensviadalon. Ligeti a második magyar érmese a zágrábi Eb-nek, amelynek keddi versenynapján Bajcajev Vlagyiszlav lett harmadik a 97 kilogrammosok között. Csütörtökön is lesz magyar érmese az Eb-nek, mivel Bognár Erika az 55 kilogramm döntőjében lép szőnyegre. A negyedik versenynapon még Szabados Noémi (68 kg) a vigaszágon mérkőzik, Orsós Sztálvíra (53 kg) és Szél Anna (57 kg) pedig megkezdi szereplését.