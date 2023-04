Az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharc első, szombathelyi felvonásán a Falco simán nyert 87-67-re. Ám a mérkőzés hajrájában súlyos térdsérülést szenvedett a Falco amerikai kulcsjátékosa, Zachary Brown, aki mint később kiderült, keresztszalag-szakadást szenvedett – számára véget ért a szezon. E sokkoló diagnózis után kellett pályára lépnie a címvédőnek Debrecenben.

Váltott pontok vezették fel a meccset, főleg palánk alól érkeztek a kosarak – Keller energikus játékkal kezdett, és egy triplát is magára vállalt. Felváltva vezettek a csapatok, szinte minden támadás ponttal zárult, kevés energiát fordítottak a felek a védekezésre (7. perc: 17-17). Őrült rohanással ért véget az első negyed, kihagyott helyzetekkel, és döntetlen állással (21-21). Kisszünet után sem változott a játék képe: futottak és tüzeltek a csapatok – szombathelyi oldalon Perl kapta el a fonalat. De egyik gárda sem tudott komolyabb előnyre szert tenni (13. perc: 26-28).

Közben pedig rendezte védekezését a Falco, jobban is lepattanózott, több támadást kivédekezett, de most meg a dobások perdültek le rendre a gyűrűről. Kis időre be is állt az eredmény. A Falco lendült el a holtpontról – időt is kért a DEAC (17. perc: 30-34). Majd gyorsan fordított (35-34), hogy a Falco is időt kérjen. Küzdöttek, küszködtek egymással a csapatok. Az első félidőt Tiby triplája zárta – négy ponttal vezetett a szünetben a Falco (20. perc: 35-39).

Fordulás után komoly ziccerek maradtak ki mindkét oldalon. Cowels törte meg a közel három perces gólcsendet – büntetőből volt eredményes. Amire Keller rátett egy triplát, Perl pedig egy duplát (24. perc: 35-45). Időt kért a DEAC – közel öt perc telt el a harmadik negyedből, és még nem talált gyűrűbe a házigazda. De továbbra is keményen védekezett, szervezetten játszott a Falco. Tóth Ádám triplája nagyon kellett a DEAC-nak (26. perc: 38-47). De a különbség egyre nőtt (28. pec: 40-55).

Érezhetően ritmust váltott a Falco, nehezen tartotta a lépést a házigazda. De azért maradt izgalom a negyedik negyedre, mert visszaküzdötte magát 10 ponton belülre a DEAC (30. perc: 48-47). Harcolt keményen a DEAC, de a higgadt Falco stabilan 10 pont körül, fölött tartotta az előnyét (33. perc: 50-65). Akart, hajtott a vendéglátó, azonban Keller vezérletével tartotta magát a Falco (37. perc: 61-69). Az utolsó perc 63-75-ös állásról kezdődött – ismét biztosan győzte le a Debrecent a Falco.

Jegyzőkönyv

DEAC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 64-77 (21-21, 14-18, 13-18, 16.20)

Debrecen, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, negyeddöntő, 2. összecsapás, vezette: Benczur T., Fodor A., Szilágyi B.

DEAC: Govens 18/3, Mócsán 7/3, Neuwirth –, Drenovac 16, Tóth Á. 12/3 Csere: Taylor 5, Kovács Á. 2, Polyák –, Scott 4, Garamvölgyi –. Edző: Alejandro Zubillaga Jimenez.

Falco: Pot 4, Cowels 5, Kovács B. 7/3, Tiby 12/6, Keller 20/9. Csere: Perl 20/3, Barac 6, Krivacsevics 3, Sövegjártó –, Horváth Á. –. Edző: Milos Konakov.

Eredmény alakulása. 3. perc: 7-7. 7. perc: 17-17. 13. perc: 26-28. 17. 30-34. 20. perc: 35-39. 24. perc: 35-45. 28. perc: 40-55. 30. perc: 48-57. 33. perc: 50-65. 37. perc: 61-69. perc: perc: perc:.

Kipontozódott: –.

Az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharc állása: 2-0-a Falco javára.

Folytatás kedden, Szombathelyen (18.00).