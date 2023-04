Az idei sorsolás lehetővé tette, hogy a játékosok, a szakmai stáb tagjai az edzések, mérkőzések mellett hétről-hétre egy-egy iskolát látogassanak meg. A program legfontosabb célja az volt, hogy a látogatás a gyerekeknek élményt adjon, egy lehetőséget, hogy testközelből megismerjék azokat, akiknek szombatonként szurkolni szoktak.

A Falco-delegáció nyolc iskolát (Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda és Általános Iskola, Paragvári Utcai Általános Iskola, Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Gothard Jenő Általános Iskola, ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola, Szent László Katolikus Általános Iskola, Szombathelyi Neumann János Általános Iskola) látogatott meg az elmúlt hetekben, hónapokban. Három iskola (Oladi Általános Iskola, Zrínyi, Mate Meršić) pedig meglátogatta a sárga-feketék edzéseit, bejárta az Aréna Savariát. Továbbá a különböző iskola csoportok a mai napig ott vannak a Falco hazai meccsein. Minden szempontból tökéletesen alakult, zajlott le a Falco iskolai programja.

- Magam is egészen új, számomra szokatlan élményekkel gazdagodtam - árulta el Ray Cowels, a Falco amerikai triplagyárosa. - Mindenhol szeretettel, érdeklődéssel fogadtak minket - a gyerekek bátran kérdeztek. Minden olyan témát érintettünk, ami érdekelte az ifjú szurkolóinkat. Igyekeztünk motiválni is a fiatalokat, elmondtuk nekik, hogy az életben - beszéljünk akár sportról, akár tanulásról - csak a becsületes munka vezet eredményre. Örömmel vettünk részt a közös játékban, és rengeteg aláírást osztottunk ki, rengeteg közös képet csináltunk a diákokkal. Minden egyes találkozóról felüdülve, pozitív impulzusokkal felvértezve tértünk vissza az edzések, mérkőzések monoton ritmusába - nekünk játékosokan is jól estek ezek a közönségtalálkozók.