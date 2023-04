Fordulás után is higgadtan, eredményesen játszott a Falco – szinte minden támadását ponttal zárta (24. perc: 60-42). Kellert nem lehetett tartani. A másik oldalon Polyák próbálta tartani vele a lépést. A vezérletével pedig látótávolságban tartotta a DEAC az olykor azért már bele-belehibázó Falcót (28. perc: 65-54). De, amikor kellett, rendezte sorait a házigazda (30. perc: 72-58). Sőt, a negyedik negyed elején el is döntötte a meccset (33. perc: 79-61). Fáradni látszott a vendég. Ekkor már csak csak a különbség mértéke volt kérdéses (38. perc: 87-60). A jól lepattanózó, sok gólpasszt kiosztó Falco végül 20 pontot vert ellenfelére – Krivacsevics látványos zsákolása tett pontot a meccs végére. Simán jutott be a négy közé a Falco.

Milos Konakov: – Gratulálok a fiúknak, 13 nap alatt játszottunk hat meccset, közben megnyertük a kupát, és bejutottunk az elődöntőbe – ez hősies teljesítmény. Ott tartunk most, ahol tartanunk kell, ahogyan ezt augusztusban elterveztük. Jól kezdtük a meccset, jó tempóban, agresszívan játszottunk. Most van időnk egy kicsit szusszanni, aztán folytatjuk – mert csak elkezdtük a munkát, még be kell fejezünk!

Andjelko Mandics: – Gratulálok a Falónak, ezt a meccset, és tulajdonképpen az egész párharcot biztosan nyerte meg. Kicsit csalódott vagyok, mert ugyan tudtuk, hogy ellenfelünk kiváló csapat, abban bíztam, hogy azért meg tudjuk nehezíteni a dolgát – nem sikerült. Megyünk tovább, becsülettel küzdünk az 5. helyért.