A Falco eddig remekül teljesít az egyik fél három megnyert meccséig tartó negyeddöntős párharcban: hazai pályán (87-67) és idegenben (64-77) és idegenben is biztosan verte a Debrecent – ha a harmadik meccset is behúzza, akkor korán véget is vet a párharcnak. A DEAC mindkét meccsen csak a második negyed közepéig-végéig tudta tartani a lépést, a Falco mind sebességben, mind erőnlétben, valamint lepattanózásban is ellenfele fölé nőtt. A szombati, debreceni meccset ráadásul úgy nyerte meg simán, hogy már nélkülözte a térdsérülés miatt kidőlő amerikai kulcsjátékosát, Zachary Brownt – amúgy Verasztó Péter is hiányzott a rotációból.

– Amióta Szombathelyen vagyok, mindig a védekezésünkre építettünk – értékelt a debreceni meccs után Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Igen kiesett a csapatunkból Brown, aki az egyik legjobb védő a bajnokságban, de a rendszerünk csapatvédekezésre épül. Jó munkát végeztünk, mert a második 20 percben csak 29 pontot kaptunk. Örülök, hogy mindenki előre tudott lépni, gondolok itt a fiatalokra is, akik jól szálltak be a mérkőzésbe. A csapatomon látszott, hogy extra motivált, nyerni akart, nemcsak a playoff, hanem Zach miatt is!

Ha a Falco kedden este is a tőle megszokott teljesítménnyel rukkol elő, jó esély van arra, hogy idő előtt, 3-0-val vet véget a DEAC elleni párharcnak.

– 2-0-re vezetünk, de még nincs vége a párharcnak, éppen ezért kedden úgy lépünk pályára, mintha 0-0 lenne az állás – jelezte Milos Konakov. – Kielemeztük az előző két meccset, még tudunk javulni – motivált a csapatom, azon leszünk, hogy véget vessünk a negyeddöntőnek. De ehhez szükségünk lesz a szurkolóink támogatására is!

A Körmend az első, szolnoki meccset 76-89-re bukta el. És arra talán még a legelvakultabb MTE-drukkerek sem számítottak, hogy a párharc második, szombati összecsapásán mindössze fél perc erejéig vezet az Olaj a Rába-parti katlanban. Pedig így történt, minden negyedet biztosan uralt Kocsis Tamás együttese, végül 91-71-re nyerte meg a derbit. A 22 közeli kísérletből 16, az 5 középtávoli próbálkozásból 2, a 23 távoli dobásból 13 akadt be, ami valljuk be, nem rossz arány, sőt! A büntetőzés ugyanakkor nem volt az igazi (27/16), de minden nem jöhet össze, ez most belefért a Körmendnek. Ráadásul lepattanókban is felülmúlta ellenfelét a piros-fekete gárda (28-22), így gyakorlatilag minden fontos mutatóban jócskán az Olaj fölé nőtt. Kedden este Szolnokon is hasonló teljesítményt kell(ene) nyújtani!

– Egyértelműen feljavult a védekezésünk, az első perctől kezdve felvállaltuk a párharcokat – fogalmazott a találkozó után Takács Kristóf, az Egis Körmend játékosa. – Ha így játszunk minden meccsen, akkor sikerül meglepni idegenben is a Szolnokot!

– Az célunk, hogy Szolnokon is a szombaton bemutatott agresszivitásunkat, koncentrációnkat, dobóformánkat vigyük ki a pályára – fogalmazott Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Szombaton nagyon jól játszottunk, 40 percen keresztül koncentráltan, szervezetten kosárlabdáztunk, minden pályára lépő játékosunk kivette a részlét a sikerből – csapatként arattunk győzelmet. a szezon egyik legjobb teljesítményét nyújtottuk. Levontuk a következtetéseket a párharc első, szolnoki meccséből, sikerült kijavítani az akkor elkövetett hibákat. De vélhetően a Szolnok is reagálni fog a szombati történésekre, és változtat a játékán – azonban mi sem lőttünk el még minden taktika elemet! Motiváltan utazunk el Szolnokra, sikeréhesen lépünk pályára, szeretnénk begyűjteni a második negyeddöntős győzelmünket!