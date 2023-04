A múlt kötelez – 36 évvel ezelőtt, 1987. április 12-én született meg a hazai kosárlabdázás történetének első vidéki bajnoka. A döntő harmadik összecsapásán a Körmendi Dózsa MTE 3100 néző fergeteges buzdítása mellett 82-72 arányban győzte le a Budapesti Honvéd csapatát. Az akkori legendás vasi együttes nyomdokaiba igyekezett lépni szerdán este a jelenkori Kocsis-gárda, amely meg akarta fosztani pályaelőnyétől a házigazda Szolnokot.

A piros-fekete együttesek újabb rangadóját a vasiak kezdték jobban, aztán az első három perc után szépen lassan átvette a találkozó irányítását a házigazda Szolnok. A 9. perc végén már kétszámjegyű volt a felek közti különbség (25-15). Az első negyed második felét nagy fölénnyel uralta a jászsági gárda, ám Chambers sikeres büntetőivel végülis az utolsó másodpercekben 10 alá jött be a Körmend (30-21). 10-0-ás hazai sorozattal folytatódott a rövid pauza után a rangadó, közelről, távolról is eredményes volt a házigazda (40-21). A 14. percben Ferencz hármasa törte meg a vendégek kosárcsendjét, majd tetemes hátrányát elkezdte ledolgozni a vasi gárda. A 19. percben Mitchell közelijével 47-37-re jöttek fel Kocsis Tamásék. Durázi büntetőjével hiába nézett be újfent a Körmend 10 alá, Subotic triplája zárta az első félidőt (52-40).

Szünet után sem tudtak közelíteni ellenfelükhöz a Rába-partiak a gyenge lepattanózás és a triplák hiánya miatt, hiába dobták jobban a duplákat a Szolnoknál. A 24. percben büntetőjével 63-46 volt az állás. Tetemes előnye megint megzavarta a Szolnokot, a vasiak pedig ezt kihasználva, Chambers és Mitchell pontjaival visszajöttek a meccsbe (68-60). A negyed végére felébredtek Potocnikék, így 75-62-ről jöhetett az utolsó etap, amelynek elején akadoztak a támadások mindkét oldalon. Mitchell újabb duplája után élénkült meg ismét a játék, majd Barnes közelijét követően a 36. percben (84-72) időt kért Kocsis Tamás. Subotic kettesével tovább fogyott a vendégek győzelmi reménye, majd Rudner második triplájával az a kevés sansz is elszállt, ami még maradt. A piros-feketék negyeddöntős párharcának első felvonását magabiztosan nyerte a Szolnok, így 1-0-ra vezet. Folytatás szombaton, Körmenden.

jegyzőkönyv

Szolnoki Olajbányász–Egis Körmend 89-76 (30-21, 22-19, 23-22, 14-14)

Szolnok, 1700 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, negyeddöntő, első mérkőzés, vezette: Földházi T. P., Ádám J., Pozsonyi L.

Szolnok: J. Durham 12/6, Lukács N. 8/3, Barnes 12/3, Subotic 12/3, Williamson 15. Csere: Rudner 6/6, Sebők –, Révész 2, Gavin 10/6, Pongó Má. 12/6, Gilszki –, Vincze –. Edző: Gasper Potocnik.

Körmend: Chambers 20/6, Mitchell 19/6, Ferencz 8/6, Durázi 7, Omenaka 8. Csere: Cakarun –, Adams 10, Takács K. –, Edwards –, Doktor 4. Edző: Kocsis Tamás.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 2-6. 7. perc: 16-12. 10. perc: 30-21. 13. perc: 40-21. 16. perc: 44-30. 20. perc: 52-40. 22. perc: 58-46. 26. perc: 65-54. 30. perc: 75-62. 34. perc: 80-67. 38. perc: 89-73.