Dérer István, a Mohosz elnökhelyettese összegezte: az 50 világbajnok és 91 magyar bajnok méltón reprezentálja a világelitbe tartozó magyar horgászsportot. E sikerekhez horgászszervezetek, intézmények és támogatók is hozzájárultak. A Mohosz közleményéből kiderül: az OVB tagjai, az egyes szakágak vezetői és a pályázat útján kiválasztott szövetségi kapitányok újabb öt évre kaptak megbízatást.

A Magyar Csapat (Team Hungary) sporttámogatói rendszer keretei között az Agrárminisztérium, a sportért felelős Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVSZ) mellett már 36 cég vesz részt a támogatásban.

Itt adták át az év horgász­sportolója címeket is: a 2022-es versenyévad utánpótláskorú versenyzői közül Nagy Hunor, a hölgyek közül Walter-Barna Diána, a felnőtt férfiak kategóriájában Bakó Péter vehette át az elismerést.

Életműdíjjal ismerték el a castingsportban és az úszós válogatottban is jeleskedő, 82 éves Slemmer Ferenc sportolói életútját. VN