A meccs legjobbjának a körmendi ikont, Ferencz Csabát választották meg, aki korát meghazudtolóan ismét csapata vezérévé lépett elő. Mérlege: 18 szerzett pont, közte 4 tripla, 1 védőlepattanó és 3 assziszt.

– Őszintén szólva így másnap felébredve is hihetetlen érzéssel tölt el, hogy ezt meg tudtuk csinálni – fogalmazott Ferencz Csaba, az Egis Körmend csapatkapitánya. – Még most is nehéz elhinni a történteket. Az alapszakasz végén, amikor hazai pályán épp a Szolnoktól kaptunk ki idehaza, akkor majdnem mindenki azt mondta, hogy akkor ennyi volt a szezon, a legjobb nyolcba se jutunk be. Pontosan nem tudom megfogalmazni, hogy mi, de valami akkor és ott történt a csapatban és elkezdtünk úgy kosarazni, ahogy kell. Nagyon összeállt a keret és így utólag egészen elképesztő volt, ahogy bejutottunk végül a nyolcba, most pedig egy elképesztően kemény Szolnokot megvertünk a párharcunkban. Ismét csodát tettünk azzal, hogy a négybe jutottunk. Ezt talán senki sem várta volna tőlünk, mert szezon közben azért egyre másra hallani lehetett, hogy jaj szegény kis Körmend, mi lesz vele, a playoffba se jut be. De mi ehhez már hozzászoktunk, mert majdnem minden évben ez van, de mi mindannyiszor rácáfolunk erre és odaérünk a nyolcba, sőt, az esetek többségében a legjobb négybe is, a top csapatok közé. Gondoljunk bele, Körmend még mindig egy kisváros, amelynek rengeteget kell dolgoznia azért, hogy a klub egyáltalán létezzen. Akárcsak tavaly, idén is kijelenthető, hogy erőn felül teljesítünk. És ha már a négybe vagyunk, természetesen mindent elkövetünk azért, hogy a döntőbe jussunk. Ha úgy játszunk ezután is, ahogy a Szolnok elleni párharcban, akkor joggal bízhatunk abban, hogy ez sikerülni is fog. Nagyon sokan eljöttek velünk vasárnap is Körmendről, minden vendégjegy elkelt, de hazai pályán is elképesztően sokat segítettek nekünk szurkolóink, amiért nem győzünk elég hálásak lenni. Nagyon kellettek ők ahhoz, hogy most továbbjutásról és az elődöntőről beszélgessünk.

Hogy mi döntött vasárnap a vasi piros-feketék javára? Ferencz Csaba szerint mindössze egyetlen kosár. Egyúttal a szerencse is a Rába-partiak mellé állt, amiért meg is harcoltak.

– Hiába ment el a Szolnok 10 ponttal, összeszorítottuk a fogunkat, visszajöttünk a meccsbe, hogy aztán mi tudjunk elmenni 10 ponttal – idézte fel a mérkőzés meghatározó momentumait a körmendi ikon. – Olyan energia szabadult fel az egész csapatból, ami egészen hihetetlen volt. Nagyon akartuk ezt a négybe jutást, nagyon akartunk nyerni és talán ez jelentette azt a kis nüansznyi különbséget a mi javunkra.

Ferencz Csaba elárulta azt is, hogy a találkozó után természetesen volt egy kis ünneplés. Személy szerint belőle is rengeteget kivett ez a párharc, úgyhogy a következő napokban alaposan meggondolja mikor, hogyan mozduljon. Most a hangsúly a regenerálódáson lesz, hogy mihamarabb rendbe jöjjenek a Szolnokon összeszedett kisebb sérülések és kiöljék magunkból a játékosok a fáradtságot, hogy aztán újult erővel tudjanak készülni az Alba elleni elődöntős párharcra.