A 48 ponttal a 7. helyen álló Haladás jó sorozatban van, négy forduló óta veretlen, két-két győzelem és döntetlen a mérlege. Érdekesség, hogy a két sikert idegenben érték el a vasiak – az MTK ellen 2-0-ra, Dorogon 4-1-re nyertek. Odahaza 3-3-ra végeztek a Gyirmóttal és 1-1-re a Szentlőrinccel. A nagy múltú, de jelenleg 33 ponttal a 17., kiesőhelyen álló Békéscsaba célja nem lehet más, mint a másodosztályú tagság biztosítása. A lila-fehérek ezért az április 12-i, hazai, Csákvár elleni vereség után Brlázs Gábor helyett az egykori kiváló középpályás, Pásztor József ült le a kispadra. A váltás egyelőre sikeres volt, a Nyíregyháza elleni idegenbeli 1-1 után hétvégén a lila-fehérek 2-0-ra legyőzték az ETO FC Győrt. A szurkolók számára többek között Kitl Miklós, Hamed Yasin, Lukács Raymund neve csenghet igazán ismerősen. A békéscsabaiak legeredményesebb futballistája a kilenc gólnál járó Czékus Ádám. Ősszel 2-2-re végeztek a csapatok Békéscsabán, a vasiak mindkét gólját a szerdán születésnapját ünneplő Rácz Barnabás szerezte, a hazaiak a 92. percben egyenlítettek.

– Ismét egy, a tabella alsó régiójában tanyázó csapattal találkozunk – mondta Michal Hipp, a Szombathelyi Haladás szlovák vezetőedzője. – Egy edzőváltás szinte mindig feldob egy csapatot, így történt ez a Békéscsaba esetében is. Pásztor József érkeztével javultak a lila-fehérek eredményei, javult a futballjuk is. Új játékrendszerben futballoznak a békéscsabaiak, volt, hogy három, volt, hogy öt védővel álltak fel. Emellett az előrejátékban is aktívak, úgyhogy nagyon résen kell lennünk. Három-négy nagyon veszélyes és gyors támadójuk is van. Hét nap alatt három mérkőzést játszunk, ez lesz a második meccsünk. De nincs gond, a fiúk bírják erővel. A legutóbbi, Dorog elleni játékra lehet építeni, jó lenne azt a teljesítményt megismételni a Békéscsaba ellen is. Bízok a csapatban, a legutóbbi két döntetlen után szeretnénk hazai pályán ismét győzelemmel kiszolgálni szurkolóinkat. Nehéz mérkőzésre, de három pontra számítok.

A stadion pénztárai 14 órakor nyitnak.