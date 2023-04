A Magyar Labdarúgó Szövetségben kedden délelőtt kisorsolták a futsal Magyar Kupa elődöntőinek a párosítását. Négy NB I.-es csapat volt érdekelt a sorsoláson, végül Kecskemét-Haladás és Berettyóújfalu-Rubeola párosítások alakultak ki.

A fustal Magyar Kupa négyes döntőjének (Final Four) május 6-7-én, szombaton és vasárnap a debreceni Főnix Aréna ad otthont. A címvédő HVSE nehéz ellenfelet kapott. A Kecskemét ugyanis jó csapat, az alapszakaszt a harmadik helyen zárta - a Haladással Szombathelyen 4-4-es döntetlent játszott, hazai pályán viszont 3-1-re kikapott a zöld-fehérektől. A felsőházi rájátszában is a harmadik helyről várja a folytatást - a felsőházban eddig egy meccset vívtak a felek, a Haladás 8-3-ra nyert Kecskeméten. Érdekesség, hogy a kecskeméti gárda több volt szombathelyi játékost is a soraiban tudhat, így Dávid Richárdot, Bencsik Rolandot és Öreglaki Norbertet. A másik ágon a papírforma sima Berettyó-sikert ígér.

A Final Four menetrendje, elődöntők, május 6., szombat: SG Kecskemét Futsal - Haladás VSE 15.30, MVFC Berettyóújfalu - Rubeola FC. Május 7., vasárnap: döntő, 15.30 (M4 Sport)